Roma dai 7 COLLI , ma i motopattini elettrici che la sindaca Raggi presenta, le faranno le salitecome Monte Mario?

in foto: La sindaca Raggi ha presentato oggi altri mille monopattini in sharing

Dopo Helbiz anche Lime è sbarcata a Roma con altri mille monopattini in sharing. I mezzi di Lime saranno disponibili all’inizio nel centro storico, all’Esquilino e a San Giovanni, ma presto potranno essere utilizzati anche ai Parioli/Pinciano, Flaminio, Trieste, Nomentano/Università, San Lorenzo, Prati, Garbatella/Ostiense. Come per quelli di Helbiz, per utilizzarli bisogna scaricare una App, individuare un monopattino sulla mappa, scannerizzare il codice per sbloccarlo. Costa 1 euro per lo sblocco e 25 centesimi per ogni minuto aggiuntivo. Un abbonamneto che consente lo sblocco illimitato per 7 giorni costa 2.99 euro. Ci sono anche pacchetti per 8 corse a 19,99 euro, per 25 corse, per 50 corse e per 100 corse (149.99 euro per tre mesi). Lime “è leader mondiale del settore, è presente in oltre 100 città, 30 paesi e 5 continenti. A livello globale quello di Roma è il lancio più importante dell’anno, e porteremo qui la nostra esperienza. Avremo del personale dedicato per far trovare ai romani i monopattini là dove servono grazie ai nostri algoritmi”, ha spiegato il rappresentante dell’azienda, Alessio Raccagna, nel corso della presentazione che si è tenuta questa mattina ai Fori Imperiali.

“Roma vuole essere la capitale dello sharing sostenibile. Oggi presentiamo altri monopattini, quelli di Lime, una azienda leader in Ue e non solo per i mezzi a emissioni zero per il primo e l’ultimo miglio. Quello che stiamo iniziando a fare è inondare la nostra città di mezzi in sharing. Da questo punto di vista la pandemia ha aperto un po’ gli occhi a tutti. C’è chi pensa non sia il mezzo adatto per spostarsi dalla periferia di Roma nord a quella sud, ma serve per piccoli spostamenti. Stiamo mettendo in strada il più velocemente possibile mezzi alternativi per consentire a chi ha il desiderio di spostarsi con mezzi a emissione zero”, ha detto la sindaca Raggi intervenendo alla presentazione