roma-e-il-vaticano,-dalla-spina-ai-giorni-nostri

Fotografie e plastici, alcuni dei quali mai esposti prima, vedute a tempera su pergamena di Vanvitelli, cartografie, reperti archeologici, tutti focalizzati su Roma e le sue strade extra urbane, le sue basiliche, il lungotevere e Castel Sant’Angelo, San Pietro.

Quella che oggi è la capitale d’Italia e il centro – con il Vaticano – dello Stato Cristiano, un tempo era un tessuto metropolitano in pieno sviluppo, un’evoluzione che avrebbe portato all’attuale assetto, pur partendo da presupposti spesso molto diversi dalle conformazioni poi adottate. Fu Papa Nicolò V che a metà del Quattrocento, scelse proprio la zona, delimitata da mura, tra Castel Sant’Angelo, borgo e San Pietro, come sede della Curia. Successivamente, con Alessandro VI, a fine Quattrocento le vie si aprirono fino a diventare nel periodo rinascimentale zona di residenza di prelati e addetti alla Curia. Tutto questo è documentato e approfondito dalla mostra “La spina. Dall’agro Vaticano a via della Conciliazione”, allestita ai Musei Capitolini dal 22 luglio al 20 novembre 2016.







L’esposizione, curata da Laura Petacco e Claudio Parisi Presicce, racconta proprio le trasformazioni che hanno coinvolto i dintorni della Basilica di San Pietro, da via della Conciliazione in poi, seguendo il filo conduttore della Spina nel suo significato che rimanda al toponimo dovuto dalla forma allungata dell’isolato nella sua configurazione rinascimentale. Una spina che oggi non c’è più, scomparsa a suon di demolizioni (su tutte, quelle del Ventennio) e modifiche naturali e sociali del tessuto connettivo della città, in primis per rendere più fluido il passaggio dallo stato laico a quello ecclesiastico, rompendo i confini urbani di via della Conciliazione.







La mostra si apre con un video realizzato da Roland Sejko che riprende diverse immagini dall’Istituto Luce e restituisce una fedele documentazione dei luoghi che sono al centro dell’esposizione.

Poi, salendo le scale, l’esposizione, si suddivide in tre sezioni. Si inizia con “Prima della Spina”, dove sono esposte sculture dagli horti imperiali e dalle residenze suburbane e diverse cartografie storiche. Si prosegue con la sezione “La Spina dei Borghi”, dove sono esposti, tra i molti pezzi, alcune fotografie di R. Moscioni e U. Sciamanna e un plastico in gesso della Spina dei Borghi realizzato per M. Piacentini e A. Spaccarelli dalla ditta Bucci per lo studio dell’area di intervento, mai esposto prima. La mostra termina, infine, con la sezione “Cavare la “spina” a San Pietro”, dove ci sono foto aeree e stereoscopiche e alcuni filmati con video interviste d’epoca.







Il valore aggiunto di questa esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, è quello di aver tirato fuori dai depositi diverse opere spesso dimenticate ma di grande valore artistico, architettonico e di memoria storica.





Informazioni utili



“La Spina. Dall’Agro Vaticano a Via della Conciliazione”



Musei Capitolini Piazza del Campidoglio, Roma fino al 20 novembre 2016



Tutti i giorni 9.30 – 19.30. La biglietteria chiude un’ora prima



euro 15.00 biglietto integrato Mostra + Museo intero, comprensivo della tasse del turismo di euro 1.00 per i non residenti a Roma; euro 13.00 biglietto integrato Mostra + Museo ridotto, comprensivo della tasse del turismo di euro 1.00 per i non residenti a Roma