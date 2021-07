Roma Eur: il tuo centro estivo alla piscina delle rose

In una location unica nel suo genere, nel cuore dell’Eur, immersa nel verde e affacciata sulla splendida cornice dell’omonimo laghetto si trova l’impianto polifunzionale della Piscina delle Rose.

La oltre ventennale esperienza dei gestori della struttura nel settore ludico-ricreativo-educativo-sportivo, fa del centro estivo Fun City Piscina delle Rose, il luogo ideale per far trascorrere ai propri figli un periodo post scolastico all’insegno del divertimento, del gioco e della pratica sportiva non competitiva.

I nostri centri estivi, ampiamente collaudati negli anni passati si sono resi vincenti nella loro formula, in quanto in grado di stimolare tra i partecipanti lo spirito di aggregazione e la voglia di scoprire le numerose attività che si praticano.

Attività