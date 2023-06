Roma, Iniziativa Comune riparte: “A lavoro per una Italia più europea”

“Una Italia realmente più europea e più vicina alle istanze di comunità e territorio”. Ripartono di slancio le iniziative e le azioni di Iniziativa Comune, con una rinnovata veste in acronimo EUROMÒ – Uomini liberi per l’Italia e l’Europa condotta dal gruppo di Cooperazione e Proposte guidato da Carmela Tiso e dal portavoce Attilio Arbia.

La realtà politico-sociale, fondata da Rocco Tiso, in una nota stampa, sottolinea: “Insieme si può. Un’altra Italia più europea è indispensabile ma occorre l’impegno concreto di ognuno (Persone, Associazioni, Organismi associativi) a partecipare volontariamente ad iniziative tese a stimolare e coinvolgere gente per conoscere, proporre e suggerire percorsi realistici su cui devono evolvere democraticamente le scelte dei governi, la cui azione non può prescindere dall’evoluzione di una Europa sempre più lontana dai problemi dei popoli che la compongono”. Questo, dunque, l’impegno di Iniziativa Comune: “Stiamo profondendo ogni sforzo per delineare i confini di un grande contenitore dove dovrebbero trovare spazio tutti: la nuova tappa di un viaggio che ci vede al fianco dei cittadini e ci sprona ad andare avanti nella tutela dei diritti della nostra comunità, nella speranza che le istituzioni al governo del Paese recepiscano le nostre istanze e le nostre proposte”. Quali gli obiettivi irrinunciabili? “Tra le priorità è sempre vivo l’impegno per una società più equa, giusta e solidale che garantisca ai cittadini gli stessi diritti, parità e pari dignità ad ogni livello sociale. Come? Difendendo lo stato di diritto contro ogni forma di sopraffazione e contro ogni regime autoritario e totalitario; e la salute del pianeta e dei suoi abitanti. Infine – chiosano da Iniziativa Comune -, stimoliamo la nascita di un nuovo articolato (Costituzione Europea) dove i protagonisti devono essere cittadini di qualsiasi ceto sociale, che abbiano a cuore l’Italia come Paese fondatore e partner primario della Unione Europea. Una nuova Europa che deve ristrutturarsi sia politicamente che burocraticamente. Iniziativa Comune per tutto questo lavorerà e sta lavorando”.

