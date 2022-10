Roma Lazio Film Commission alla Festa del Cinema di Roma con iniziative di promozione del cinema e dell’audiovisivo

Molte le iniziative di Roma Lazio Film Commission durante la Festa del cinema di Roma, per promuovere il territorio e il settore audiovisivo di Roma e del Lazio con attività e iniziative, all’Auditorium Parco della Musica presso lo spazio AuditoriumArte “Lazio, Terra di cinema” luogo consolidato per pubblico, stampa e addetti del settore, dedicato a incontri, masterclass, eventi e alla presentazione delle iniziative per l’audiovisivo realizzate sul territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi, organizzati da Roma Lazio Film Commission tornano le iniziative di formazione CineCampus – Masterclass & CineCampus Atelier – Professioni Cinematografiche.

CineCampus – Masterclass, giunto alla XV edizione, dedicato in particolare alla recitazione e alla regia, prevede masterclass di artisti e professionisti del cinema e dell’audiovisivo, moderate dal critico cinematografico Steve Della Casa. Si parte oggi il 14 ottobre ore 15.00 con Stefano Fresi, il 15 ottobre ore 16.00 Maria Chiara Giannetta, il 16 ottobre ore 10.30 Lucia Mascino e ore 16.00 Valeria Fabrizi e Lunetta Savino chiuderà gli incontri il 17 ottobre ore 16.00.

Il CineCampus Atelier – Professioni cinematografiche, VII edizione, moderato da Mario Tani, rivolto a giovani studenti dell’audiovisivo, propone lezioni con esperti del cinema che approfondiranno gli aspetti relativi a riprese, visione, suono, scenografia, fotografia, costume, effetti speciali e nuove metodologie di ripresa con droni.

Il 20 ottobre ore 10.00 sarà protagonista il montatore Francesco Di Stefano (Freaks Out, Il cacciatore, La grande bellezza), il 20 ottobre ore 12.00 la Segretaria di edizione Alessandra Rucco (Le Fate ignoranti – la serie, Indivisibili, Il Primo Re), il 21 ottobre ore 10.00 il produttore Federico Scardamaglia della Compagnia Leone Cinematografica (I Leoni di Sicilia, Altrimenti ci arrabbiamo, Fellini: Io sono un clown), il 21 ottobre ore 12.00 Stefano Di Fiore (Romanzo criminale, Basilicata coast to coast, Io e mio fratello) e Fausto Ancillai (C’era una volta in America, Novecento, Ginger e Fred), il 22 ottobre ore 10.00 la costumista pluripremiata Ursula Patzak (Qui rido io, Volevo nascondermi Il giovane favoloso) e il 22 ottobre ore 12.00 lo scenografo Marco Dentici (Codice privato, Vincere, Sicilian ghost story).

Oltre alla mappatura costante di location pubbliche, Roma Lazio Film Commission ha ideato “Casa tua diventa un set”, formula attraverso cui tutti i cittadini del Lazio possono con facilità proporre e mettere a disposizione la propria casa attraverso il sito www.romalaziofilmcommission.it perché diventi “protagonista” in un film o una serie tv. Presso lo spazio “Lazio, terra di cinema” della Regione Lazio con Roma Lazio Film Commission saranno distribuiti materiali informativi e potranno essere proposte le location per l’inserimento in database.

E’ possibile scaricare il programma completo sul sito www.romalaziofilmcommission.it e https://lazioterradicinema.it/wp-content/uploads/2022/10/Programma-spazio-Lazio-Terra-di-Cinema-AuditoriumArte.pdf