ROMA, LISTA RINASCIMENTO-CAMBIAMO: “TRASPORTO ROMANO A PEZZI ‘GRAZIE’ A RAGGI”

“Un trasporto pubblico letteralmente a pezzi, assolutamente non degno di una metropoli europea importante e rinomata come Roma. E se il tpl capitolino è in forte crisi lo dobbiamo anche e soprattutto alle vacue e inefficienti politiche di mobilità della sindaca Virginia Raggi, che in questi cinque anni di Campidoglio ha consegnato ai cittadini un servizio fatto innanzitutto di disservizi e ritardi: e questo vale sia per le prestazioni su ferro, come metro e tram, sia per quelle su gomma, come i bus. E a nulla servono idee spot, inutili, estemporanee e poco disciplinate, come l’introduzione del monopattino, tanto decantato dai grillini ma davvero poco utile alla nostra città. È proprio il caso di dirlo: nel delicato e complesso settore del trasporto urbano, Raggi e compagni hanno imboccato la strada sbagliata. Che dire, poi, delle preoccupanti condizioni finanziarie di Atac, le cui casse sono sempre più in rosso e il rilancio economico e operativo, promesso dalla Raggi, non è mai partito. È chiaro e lampante che sono necessarie politiche decisamente più concrete e incisive, che puntino – ad esempio – al contrasto agli sprechi e alla lotta all’evasione tariffaria sui bus. In questo contesto, siamo assolutamente d’accordo con il candidato sindaco Enrico Michetti, che ha proposto la reintroduzione della figura del bigliettaio, che condurrebbe al ripristino della legalità e alla creazione di numerosi posti di lavoro che si ripagherebbero da soli con tutti gli abusi puniti”.

Così, in una nota, la lista Rinascimento/Cambiamo (supportata da Rivoluzione Animalista, Democrazia del Popolo, Movimento Cantiere Italia), che sostiene il candidato sindaco per il centrodestra, Enrico Michetti, in occasione delle elezioni amministrative di Roma 2021.