Roma: Matilde Manucci: la migliore italiana su Onlyfans?

Hai presente quando non sai a quale creator di Onlyfans dare fiducia, perchè temi che i suoi contenuti non siano all’altezza delle tue aspettative? Se conosci bene OF, anche a te sarà capitato almeno una volta di rimanere insoddisfatto da certi materiali condivisi da chi hai deciso di seguire. Abbiamo quindi voluto approfondire questo interessante argomento e nel farlo siamo riusciti a parlare anche con Matilde Manucci. Non sai chi è? Te la presentiamo subito.

Chi è Matilde Manucci

Matilde è una giovane studentessa di infermieristica, classe 1999, una ragazza genuina e spigliata, con parecchio seguito sui social (conta circa 60 mila followers su Instagram – @matildemanucci). Da poco più di un anno ha aperto un profilo Onlyfans diventando velocemente una tra le creators più seguite e amate grazie ai contenuti che porta sulla piattaforma e al rapporto che ha instaurato nel tempo con la sua community.

Dalle informazioni raccolte abbiamo capito come il mondo di Onlyfans sia caratterizzato da creators con diversi comportamenti: alcune molto più professionali di altre, come in ogni settore d’altronde.

Ci sono per esempio ragazze o influencers che utilizzano i propri followers solo a scopo di lucro, vendendo a caro prezzo contenuti di bassa qualità (semplici foto che potrebbero essere postate anche su altri social), che non rispondono neanche personalmente ai messaggi dei propri followers e anzi lo fanno fare ad altre figure professionali, come agenzie o collaboratori esterni, spesso figure maschili. Insomma, comportamenti poco professionali e abbastanza irrispettosi nei confronti dei propri utenti.

Poi ci sono altre creators (come Matilde e tante sue amiche), appassionate e rispettose delle persone che ogni mese decidono di supportarle. Quest’ultime conoscono i propri seguaci più fedeli e dedicano loro diverso tempo in chat, con messaggi e contenuti personalizzati. Anche in questo caso ovviamente i contenuti offerti dalle creators si pagano, però ogni fan riceve un trattamento e dei materiali degni di nota, rispetto ai suoi interessi.

L’obiettivo di ogni utente dovrebbe essere quindi quello di capire, prima di abbonarsi, la qualità di un profilo, cercando recensioni in giro o parlando direttamente con altri abbonati.

La scelta di aprire OF

Creators genuine come Matilde sono rare da trovare. Nella nostra piacevole chiaccherata ci ha rivelato, inoltre, i motivi retrostanti al suo progetto di apertura di un profilo OF. Dietro a questa scelta vi sarebbe una personale necessità di farsi conoscere meglio, comunicare personalmente con i propri fans, di esibirsi e mostrarsi in modo intrigante (cosa non permessa da altri social network).

Attualmente Matilde ha circa un migliaio di fans attivi ogni mese che la supportano su OF. Questo elemento è un grande indice di qualità del profilo, tanto da essere entrata nell’ élite delle creators di Onlyfans (top 0,9%).

Matilde Manucci Onlyfans

Quali contenuti offre Matilde ai propri fans? Con grande eleganza e spontaneità ha incuriosito tantissimo anche noi in merito ai materiali condivisi sul suo profilo ufficiale. Non mancano contenuti espliciti, immagini senza veli integrali, video da sola, in coppia, con amiche, e tanto altro… con prezzi variabili a seconda dei materiali offerti.

Come visualizzare tutti i contenuti di Matilde senza censure? Quanto costa l’abbonamento al suo Onlyfans? Qui di seguito vi forniamo il link al suo account ufficiale, in modo tale che chiunque desideri approfondirne i materiali ed entrare nella sua cerchia di fan, possa farlo in semplicità.

Come già accennato, abbiamo avuto il piacere di parlare direttamente con Matilde, ponendole diverse domande private alle quali avete trovato risposta nel seguente articolo. Tra tutte le creators del social network azzurro che conosciamo, è senza dubbio la personalità più interessante, davvero diversa dalle altre. Si merita il titolo di migliore italiana su Onlyfans? Questo ce lo farete sapere voi