ROMA, MAURIZIO LOMBARDI LEONARDI CANDIDATO DI RIVOLUZIONE ANIMALISTA NELLA LISTA RINASCIMENTO-CAMBIAMO

“L’ex presidente del movimento Tutela Animali, oggi coordinatore regionale Lazio di Rivoluzione Animalista, sarà candidato per Rivoluzione Animalista nella nostra lista per il consiglio comunale di Roma”. Ad annunciarlo, in una nota, la lista Rinascimento-Cambiamo, supportata dal partito Rivoluzione Animalista, da Democrazia del Popolo e Cantiere Italia. “Siamo davvero molto soddisfatti di avere nelle nostre fila il dottor Lombardi Leonardi, persona seria, competente e professionale, sempre in prima linea nella difesa e nella tutela dei diritti animali. La nostra lista, dunque, si arricchisce di un ulteriore candidato di assoluto livello. Continuiamo a lavorare con impegno e dedizione per il bene della città di Roma”.