Roma, nasce il progetto “Futura Labor” per la tutela di cittadini e ambiente

Un incontro importante per analizzare i prossimi obiettivi e definire le strategie future. Nella mattinata di venerdì 13 ottobre, si è svolta a Roma l’assemblea congiunta dell’associazione “Iniziativa Comune” e “Soggetto Giuridico”, organismo di aggregazione intercategoriale e coinvolgimento dei cittadini, a cui hanno preso parte – tra gli altri – Rocco Tiso, fondatore di SG e IC, Carmela Tiso, presidente di Iniziativa Comune, Andrea Michele Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, Francesco Giordani, responsabile del raggruppamento Co.P.A.S – Coordinamento dei Patronati di Assistenza Sociale, e Attilio Arbia, portavoce di Iniziativa Comune. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento della riunione – ha spiegato Rocco Tiso – visto e considerato che abbiamo registrato grande partecipazione e vivo interesse da parte dei convenuti, con riflessioni rilevanti e proposte concrete sulle azioni da mettere in campo per difendere i diritti di cittadini e lavoratori e per tutelare tutti quei principi virtuosi sui cui si fonda la nostra società civile”. In tal senso, la riunione di “Iniziativa Comune” e “Soggetto Giuridico” ha rappresentato l’occasione propizia per la firma del protocollo di adesione al nuovo progetto denominato “Futura Labor”: “Un progetto innovativo e ambizioso – ha confermato il presidente Tiso – basato sui valori di democrazia ed equità, e che punta alla educazione e alla sicurezza alimentare, alla scolarizzazione pubblica e gratuita, alle pari opportunità e combatte ogni forma di discriminazione”. Il nuovo organismo, dunque, aperto a tutti i cittadini, fonderà la sua azione su iniziative tese alla “valorizzazione della agricoltura, dell’ambiente e di una società equa e leale, con particolare attenzione alla partecipazione culturale e sociale, e ai processi democratici, con l’individuo sempre al centro della società civile, con i suoi diritti e i suoi doveri”, ha concluso Rocco Tiso.

Ufficio Stampa