Roma – “Salute mentale e carcere”, in un volume l’esperienze di Rebibbia

Il Garante Anastasìa coordinerà i lavori dell’evento che si svolgerà domani nella sede dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio, Arturo Carlo Jemolo

ROMA – “La sacrosanta chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ha evidenziato i problemi del rapporto tra giustizia penale e malattia mentale. Problemi che non si risolvono facendo delle Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) dei piccoli ospedali psichiatrici giudiziari, ma ripensando l’intero sistema dei servizi di salute mentale, in carcere e sul territorio. Di questo discuteremo domani con autorevoli interlocutori della giustizia e della sanità in un incontro pubblico a cui parteciperanno garanti dei detenuti giunti a Roma da tutt’Italia, in vista dell’assemblea della Conferenza dei Garanti territoriali che si terrà venerdì a Palazzo Valentini“. Così Stefano Anastasìa, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e Portavoce della Conferenza dei garanti territoriali, nell’annunciare l’incontro che si svolgerà domani, giovedì 2 marzo, alle ore 17,30 all’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo, in viale Giulio Cesare 31 a Roma.

La discussione inizierà con la presentazione del volume “Salute mentale e carcere” (Aracne 2022), a cura di Alberto Sbardella, dirigente dell’Unità operativa di Salute mentale presso il Polo penitenziario di Rebibbia, che raccoglie i contributi di 29 esperti – psichiatri, psicologi, dirigenti sanitari e dell’amministrazione penitenziaria, docenti universitari.

Prenderanno parte all’incontro: Giuseppe Belcastro, vicepresidente della Camera penale di Roma; Massimo Cozza, direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl Rm2; Pierpaolo D’Andria, Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Toscana e l’Umbria; Franco Maisto, Garante delle persone private della libertà del Comune di Milano; Marcella Trovato, magistrata presso il Tribunale di sorveglianza di Roma. Il Garante Anastasìa coordinerà i lavori.

Vittorio Rienzo