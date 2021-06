Un 41enne è stato ucciso a coltellate ieri sera nel centro di Roma. L’uomo, un cittadino iracheno, si trovava vicino alle scale della metropolitana alla fermata di San Giovanni, di fronte ad un negozio di telefonia di piazzale Appio quando è stato colpito con diverse coltellate alla gola e al petto. Sul posto è subito intervenuta la Squadra mobile della polizia che avrebbe trovato l’arma.

Dai primi rilievi, il killer sembra essere scappato senza lasciare altre tracce. Al momento del ritrovamento, la vittima non aveva né il cellulare né il portafogli o i documenti. Non si esclude che chi lo ha ucciso possa averglieli sottratti: in questo caso si potrebbe trattere di una rapina finita in tragedia. Le telecamere di videosorveglianza della zona ora sono al vaglio degli inquirenti per tentare di identificare l’assassino e chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori non escludono per ora nessuna ipotesi.