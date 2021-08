ROMA,CARAMANICA(RA): “MAURIZIO LOMBARDI LEONARDI NUOVO COORDINATORE RA LAZIO”

“Dopo aver lasciato la guida del Movimento Tutela Animali, Maurizio Lombardi Leonardi aderisce oggi con forza e convinzione al progetto di Rivoluzione Animalista, assumendo la carica di coordinatore regionale Lazio del nostro partito”. A comunicarlo, in una nota, il segretario nazionale di Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica, che quindi sottolinea: “Sono molto felice di accogliere nella nostra famiglia il dottor Lombardi Leonardi, persona competente e professionale, sempre in prima linea nella tutela e nella difesa dei diritti animali. Dopo aver visto svilito il suo impegno di fronte all’immobilismo istituzionale e alla inefficienza amministrativa della sindaca Raggi, finalmente troverà in Rivoluzione Animalista un ambiente sano e consono alla sua professionalità e alla sua passione per gli animali. A lui, dunque, porgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro”, ha concluso Gabriella Caramanica.