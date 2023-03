romagna,-sfida-col-carpi

Dopo il turno infrasettimanale – che ha visto il Romagna cedere 29-23 al Campus Italia – torna a giocare in casa la Pallamano Romagna nel massimo campionato di pallamano, la serie A Gold. Questa volta la squadra manfreda, però, disputa la sua gara casalinga al PalaCavina di Imola (ore 19) contro il Carpi, anch’esso invischiato nella zona calda della classifica e quasi certo di disputare i playout. Come del resto la Pallamano Romagna, visto che l’unica retrocessione diretta sarà quella del Campus Italia, autoretrocesso in A Silver. Nella gara d’andata il Carpi si impose di misura, 28-25 dopo un equilibratissimo primo tempo. Programma serie A Gold (23ª giornata): Fasano-Brixen (ore 17); Merano-C. Magnago, Fondi-Pressano e Secchia Rubiera-Albatro (ore 18); Sassari-Bozen (ore 18,30); Pallamano Romagna-Carpi e Conversano-Campus Italia (ore 19). Classifica: Brixen 42; Merano 36; Fasano 35; Sassari 33; Conversano 30; Pressano, Bozen 25; C. Magnago 23; Fondi 16; Albatro* 15; Rubiera* 11; Carpi 9; Campus Italia 9; Pallamano Romagna 4.

Vito Califano