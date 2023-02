Romaria do Senhor dos Passos de São Cristóvão: credenciamento para ambulantes começa nesta segunda

Evento religioso acontece entre 03 e 05 de março. Senhor dos Passos

Nesta segunda-feira (27), será iniciado o credenciamento para os vendedores ambulantes que desejam comercializar na Romaria do Senhor dos Passos de São Cristóvão.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsurb), as inscrições vão até o dia 02 de março, das 09h às 12h, no Anexo da Secretaria de Educação, Rua Amintas Jorge, Centro Histórico.

Os dois primeiros dias de credenciamento serão destinados exclusivamente para os moradores de São Cristóvão. Serão distribuídas 50 senhas por dia e podem participar os vendedores de artigos religiosos, comidas, bebidas, artesanato, roupas, bijuterias e demais utilidades. Os selecionados serão alocados conforme a disponibilidade dos espaços, sendo eles: Praça da Matriz, ladeira da prefeitura e Praça da Bíblia.

Os interessados em participar do credenciamento devem estar munidos da seguinte documentação nas datas e horários descritos acima: cópias da identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovante de residência. Dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone (79) 99661-3705.

A Romaria

A Romaria do Senhor dos Passos, acontece em São Cristóvão entre os dias 03 e 05 de março. O evento, realizado pela Arquidiocese de Aracaju, é uma tradição há mais de 200 anos, sempre no período quaresmal, em preparação para a Páscoa e costuma reunir mais de 70 mil fiéis. Em 2015, passou a ser reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Sergipe.

