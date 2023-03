Romaria do Senhor dos Passos inicia nesta sexta-feira em São Cristóvão

De acordo com a Arquidiocese de Aracaju, o evento religioso será realizado até o dia 5 de março. Romaria ficou dois anos sem a participação de fieis por causa da pandemia de Covid-19. Romaria do Senhor dos Passos, São Cristóvão

Arquidiocese de Aracaju

Nesta sexta-feira (3), a Romaria do Senhor dos Passos volta a ocorrer com a participação de fieis, em São Cristóvão, depois de dois anos sem público, em virtude da pandemia de Covid-19. De acordo com a Arquidiocese de Aracaju, o evento religioso será realizado até o dia 5 de março.

Realizada há mais de 200 anos, sempre no período quaresmal em preparação para a Páscoa, a romaria é uma das maiores manifestações religiosas do Nordeste e costuma reunir mais de 70 mil fiéis. Em 2015, passou a ser reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Sergipe.

Confira a programação

Até o dia 24 de março, a Igreja Senhor dos Passos realiza a celebração dos Ofícios em honra do Senhor dos Passos.

Ofícios em honra do Senhor dos Passos

3, 10, 17 e 24 de março, 19h – Igreja Senhor dos Passos

Romaria

3 de março

Missa às 21h – Santuário São Judas Tadeu (Igreja dos Capuchinhos)

Caminhada do Senhor dos Passos – 22h saindo da Igreja São Judas Tadeu, bairro América, com destino à Igreja Senhor dos Passos (São Cristóvão).

4 de março

Missas

11h – Igreja Matriz

16h – Igreja Matriz (acolhida aos Romeiros)

19h – Missa Campal na Praça do Carmo, logo após Procissão de Penitência

5 de março

Missas

6h – Igreja Matriz

7h – Igreja do Carmo Maior

8h – Palco ao lado da Igreja Matriz

8h – Gruta do Carmo

9h – Igreja do Carmo Maior

9h – Capela São João Batista (próximo da Imagem do Senhor dos Passos, no Alto da Bela Vista)

9h – Alto do Cristo

10h – Missa Solene (palco ao lado da Igreja Matriz)

11h – Igreja do Carmo

11h – Gruta do Carmo

12h – Palco ao lado da Igreja Matriz

13h – Igreja do Carmo Maior

13h – Gruta do Carmo

14h – Palco ao lado da Igreja Matriz

15h – Gruta do Carmo

16h – Procissão do Encontro – Saída da imagem de Senhor dos Passos, da Igreja Matriz, e da imagem de Nossa Senhora das Dores, da Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor).

A Arquidiocese informou que as imagens seguem em procissão para a Praça São Francisco, onde acontecerá o Sermão do Encontro e o Canto de Verônica. Logo em seguida, a procissão seguirá pelas ruas Ivo do Prado, Praça da Matriz, Tobias Barreto, João Bebe Água, Professor Leão Magno, Messias Prado, Praça Senhor dos Passos.

