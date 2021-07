Romelu Lukaku in vacanza in Sardegna con Shani Jamilah, chi è la nuova fidanzata

Romelu Lukaku sta trascorrendo una meritata vacanza in Italia, nelle limpide acque della Sardegna dopo gli Europei. L’attaccante belga dell’Inter è stato avvistato negli scorsi giorni mentre atterrava all’aeroporto di Olbia, come hanno riportato i quotidiani locali tra i quali l’Unione Sarda. In sua compagnia ci sarebbe una compagna, anche se la sua identità è stata fino all’ultimo tenuta all’oscuro. Se in un primo momento si era ipotizzato che al fianco del calciatore ci fosse l’istruttrice di fitness Julia Vandeweghe, il portale belga HNL ha smentito la notizia pubblicando alcuni scatti rubati a Lukaku insieme all’influencer inglese Shani Jamilah.

Gli amori di Romelu Lukaku

Tra i giocatori più forti del mondo, considerato dal The Sun “il miglior marcatore nella storia della selezione belga”, Romelu Lukaku ha appena 28 anni (classe 1993), ma ha alle spalle due edizioni del Mondiale e due all’Europeo e una vita sentimentale molto interessante dal punto di vista del gossip. Fino a qualche anno fa si dice abbia avuto una storia con la modella belga Sarah Mens, una delle figlie del conduttore televisivo Harry Mens, che avrebbe incontrato nel 2016 durante una vacanza negli Stati Uniti. Dopo di lei è saltato fuori il nome di Julia Vandeweghe, istruttrice di fitness connazionale che si credeva essere ancora al suo fianco, se non fosse per i recenti scatti in compagnia di una presunta nuova fiamma. Lei è Shani Jamilah, un’influencer inglese di 24 anni, sex blogger che cura, tra le varie cose, un podcast nel quale discute di sesso e relazioni.

Lukaku è padre del piccolo Romeo Emmanuel

L’attaccante belga è padre di un bambino di due anni, nato il 20 dicembre 2018: si chiama Romeo Emmanuel ma il calciatore non ha mai rivelato l’identità della madre. Lo scorso dicembre Romelu ha pubblicato su Twitter un tenero scatto della mano del bimbo in occasione del suo secondo compleanno: “Auguri figlio mio, ti amo”, ha scritto. Il calciatore non ha mai nascosto la sua infanzia difficile. Sul sito sportivo The Players Tribune, nel 2018 ha raccontato i problemi economici che ha dovuto attraversare la sua famiglia, nonostante il padre fosse un calciatore professionista, “ma era alla fine della sua carriera e i soldi erano finiti”, ha spiegato. “Ricordo il momento in cui appresi che eravamo al verde. Avevo sei anni, tornai a casa da scuola per la pausa pranzo. Mia mamma aveva la stessa cosa nel menu ogni singolo giorno: pane e latte. Quando sei un bambino, non ci pensi nemmeno, però era quello che potevamo permetterci”.