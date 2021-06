romina-carrisi,-il-triste-annuncio-in-pubblico:-addio-per-sempre?-fan-addolorati

Romina Carrisi in questa stagione televisiva è stata spesso ospite del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Prima della pausa estiva, la bella Carrisi ha pubblicato una storia che ha rattristato i fan. Ecco di cosa si tratta.

Serena Bertone e Romina Carrisi (Screen video)

L’abbiamo vista nell’ultimo periodo tra gli ospiti del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La figlia di Albano ha deciso di tornare sul piccolo schermo come ospite del programma di Rai Uno, dove si è mostrata molto più sicura e serena.

Il programma di Rai Uno quest’anno ha riscosso un certo successo, senza scendere mai al di sotto del 13% di share. Tornerà a settembre, ma Romina Carrisi sarà ancora tra gli ospiti fissi?

Romina Carrisi pubblica una storia su Instagram: addio definitivo?

La figlia di Albano ieri ha pubblicato una storia su Instagram dove si è mostrata molto malinconica.

Ha sottolineato il fatto che, quella di oggi, sarà l’ultima puntata del programma prima della pausa estiva.

Come si vede sui social, la bella Romina si rivolge a Jessica Morlacchi, anche lei ospite fissa della Bortone. “Pronta per l’ultima puntata?”, questa la domanda della Carrisi all’ex cantante dei Gazosa che ha ammesso di non essere pronta a salutare la trasmissione.

La collaborazione con la sua compagna d’avventura Jessica Morlacchi

Sembra proprio che tra le due sia nata una bellissima amicizia. Non è escluso, poi, che ci possa essere una collaborazione professionale anche nella prossima stagione del programma. Una cosa è certa: il pubblico si è affezionato all’intera squadra capitanata dalla Bortone.

Viene da sé, quindi, che è quasi improbabile un cambio rivoluzionario del team. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulle novità previste per il prossimo settembre. Nel frattempo, non ci resta che seguire il profilo social di Romina jr per sapere come trascorrerà l’estate. La bella Carrisi, infatti, non perde mai occasione per condividere con i suoi follower momenti della sua giornata.