Romina Carrisi irriconoscibile: colpa della chirurgia. “L’hanno rovinata”. Ecco la foto

Romina Carrisi ha fatto molto parlare di sé nelle ultime ore. Oltre ad essere la figlia di Al Bano e Romina Power, è ormai un volto noto e molto amato di Oggi è un altro giorno. È, infatti, spesso ospite in studio ed è riuscita a farsi conoscere per quella che è. L’abbiamo vista spesso anche da Mara Venier insieme alla sorella e alla mamma per raccontarsi e per parlare del suo legame con la famiglia. Negli anni è riuscita a conquistare il pubblico, a cui però non ha convinto un dettaglio del suo aspetto.

Romina, figlia di Albano e Romina Power, è sicuramente un volto amatissimo dagli italiani. Già i suoi tratti fisici ricordano moltissimo quelli dei suoi genitori. Ultimamente, però, proprio rispetto ai tratti del viso sono nate forti polemiche. La Carrisi è anche molto social e non perde occasione per condividere scatti e pensieri con i suoi followers. C’è chi poi la segue quotidianamente nel programma di Serena Bortone nel quale è ospite fisso. Proprio da una foto pubblicata su instagram, alcuni followers avrebbero notato qualcosa di molto strano che ha fatto storcere il naso.

Molti considerano ormai Romina Carrisi una show girl. È molto seguita anche su instagram con i suoi 108 mila followers. Con loro ha un bellissimo rapporto e spesso si dedica alla condivisione di foto, momenti e pensieri. Ormai si sa che i social sono lo specchio della realtà quotidiana ma presentano spesso lati oscuri. Moltissimi ormai sono i filtri poco realistici che ci spingono a non accettare la nostra immagine al naturale, creando stereotipi di perfezione e bellezza possibili solo tramite chirurgia estetica. Proprio in un recente scatto, il volto di Romina sembra completamente stravolto.

Molti, guardando la fotografia condivisa da Romina Carrisi sul suo Instagram hanno pensato che la show girl fosse ricorsa alla chirurgia e che si fosse stravolta il viso. Molti i commenti che sottolineavano quanto si fosse trasformata. Alcuni le sottolineavano anche quanto fosse bella al naturale, senza il bisogno di ritocchini e senza dover stravolgere i tratti del volto. Ma niente è come sembra. La Carrisi non è ricorsa a nessun trattamento chirurgico. Nella foto aveva solo utilizzato uno dei filtri chirurgia che ormai spopolano sui social e che sono facilmente individuabili. Molti di questi filtri sono volutamente caricaturali, proprio come quello usato dalla figlia di Al Bano.

In risposta a tutti quelli che giudicano il suo aspetto, Romina Carrisi ha quindi pubblicato un video con il filtro chirurgia, prendendosi gioco di tutte le critiche. In questo è sicuramente molto simile a mamma Romina. Il loro rapporto madre-figlia è certamente speciale ed è emerso spesso dalle interviste ma anche durante le puntate del programma della Bortone. "Mia mamma è più bambina di me e si comporta in maniera meno matura", ha dichiarato. Ha poi aggiunto che le esigenze della mamma sono le sue priorità e che vengono prima di qualsiasi altra cosa, quasi come se si invertissero i ruoli e quindi come se la figlia diventasse la madre.

Romina Carrisi irriconoscibile: colpa della chirurgia. “L’hanno rovinata”. Ecco la foto scritto su Più Donna da Imma Bartolo.