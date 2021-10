Romina Carrisi si sfoga e distrugge il padre: “Non ci parliamo neanche più, quel che mi ha fatto è tremendo”. Fan sotto choc

Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power, ha svelato di non aver parlato con il padre per oltre tre mesi. I due non si sono rivolti parola e si sono ignorati per un tempo lunghissimo. L’ha confessato nel corso della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, dove la ragazza è uno degli affetti stabili. Spesso racconta aneddoti riguardo la sua famiglia, da sempre molto chiacchierata. Difatti, il famoso cantante ottiene sempre lunghi articoli e prime pagine non certo grazie alla sua splendida voce, ma proprio grazie alla sua vita familiare, sempre molto movimentata. Oggi si ritrova a essere conteso tra due donne, la ex moglie e l’attuale compagna.

I telespettatori italiani sono molto appassionati alle vicende amorose di Albano Carrisi e alla sua vita privata, che in un modo o nell’altro diventa sempre pubblica. Del resto, il volto televisivo non si tira mai indietro e mette sempre in mostra nuovi lati di se. Lo abbiamo visto raccontarsi in diversi reality. Abbiamo visto anche quando Loredana Lecciso lo ha lasciato in diretta televisiva. Lo abbiamo visto portare le sue figlie, anche la stessa Romina Jr, sul piccolo schermo. Il cantante si muove tra un programma e l’altro con grande disinvoltura, utilizzando ogni show come una casa in cui può fare a modo suo.

Oggi l’ex marito di Romina Power è un concorrente di Ballando con le Stelle e, sin dalla prima puntata, ha chiarito la sua posizione. Albano Carrisi non le manda a dire e neanche Milly Carlucci può fermare la sua voglia di fare show. Dopo i complimenti e il grande benvenuto dato dalla giuria e dai vari opinionisti, c’è stato il primo colpo di scena: Guillermo Mariotto ha messo il suo primo zero.

Il cantante non l’ha presa bene e, microfono in mano, ha deciso di rispondere cantando uno dei suoi grandi successi, con il pubblico in ovazione. “Tieniti il tuo zero, io mi tengo questo applauso” ha detto al giurato poi, abbandonando la pista. Siamo certi che Albano Carrisi ci riserverà altre sorprese in questo suo nuovo percorso a Ballando con le Stelle. E mentre lo guardiamo ballare e cantare, continuiamo a interessarci alla sua vita privata, sempre estremamente interessante.

Oggi, a rendersi protagonista di una vicenda familiare, è Romina Carrisi, terzogenita avuta dal cantante con la sua prima moglie. La donna ha avuto proprio recentemente una forte discussione con suo padre. Forte al punto di portarla a non rivolgergli la parola per ben tre mesi. Un periodo di tempo lunghissimo tra genitore e figlia.

Romina Carrisi lo ha raccontato a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ma, per il momento, non ha voluto svelare i dettagli del litigio. Alcuni fonti dicono che la causa del litigio sia dovuta al fatto che il padre abbia appoggiato maggiormente la figlia avuta con Loredana, Jasmine, nella sua carriera artistica e invece abbia prestato meno attenzione proprio a Romina che sperava in una carriera simile da cantante.

Comunque, la partecipazione di Albano a Ballando con le Stelle li ha riavvicinati. Romina infatti ha deciso di chiamarlo nuovamente per fargli gli auguri e dargli qualche consiglio. “Gli ho detto solo vai e divertiti. A 78 anni hai energia da vendere”. I due, quindi, hanno chiarito anche i loro alterchi: “Dopo un periodo di tre mesi che non ci sentivamo abbiamo ripreso grazie a Ballando. Ci siamo chiariti. Ogni tanto capita, l’importante è chiarirsi e saper comunicare in maniera comunicativa”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Romina Carrisi si sfoga e distrugge il padre: “Non ci parliamo neanche più, quel che mi ha fatto è tremendo”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.