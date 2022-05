romina-carrisi-svela-il-suo-dramma-“ecco-cosa-mi-ha-fatto-una-maestra-quando-ero-piccola”-e’-terribile

Romina Power e Albano Carrisi sono stati puntati molto dai riflettori e ci hanno anche marciato sopra, ma per i loro figli non è stato sempre facile. A raccontarlo è Romina, bellissima 34enne che è diventata anche un’opinionista televisiva, oltre che modella e fotografa. Nelle ultime due stagioni televisive l’abbiamo vista al fianco di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Più volte la donna ha condiviso ricordi sulla sua famiglia, o ha parlato del particolare rapporto che la lega al suo famosissimo papà. Si può dire che anche lei ha tratto vantaggio dalla fama dei suoi genitori, ma questo è stato possibile solo una volta diventata adulta.

Albano è molto fiero del suo percorso lavorativo e non perde occasione per cercare di lanciare anche la sua prole nel mondo del piccolo schermo. L’uomo ha sempre avuto un ottimo rapporto con i gossip e i pettegolezzi, ben consapevoli che anche questi lo aiutano a determinare il suo personaggio. Così lo abbiamo visto partecipare a diversi reality insieme alle figlie. Con Romina ha preso parte a L’isola dei famosi. Mentre solo l’anno scorso è intervenuto come coach a The voice senior insieme alla più piccola, Yasmine, avuta dall’amore con Loredana Lecciso.

Sicuramente Romina Carrisi ha tratto molto giovamento dal successo dei suoi genitori, ma non è sempre stato così. Possiamo soltanto immaginarla da piccolina, dover affrontare tutti i problemi della sua famiglia e ritrovarsi a essere compatita dal mondo intero. Non c’è mai stata privacy per i Carrisi. Così tutti erano a conoscenza della scomparsa della sua sorella maggiore, Ylenia, come tutti vennero a conoscenza del divorzio dei suoi genitori. Una separazione che fece molto scalpore, dal momento che il loro amore era nato davanti alle telecamere e aveva appassionato moltissimo gli italiani.

La famiglia Carrisi era una famiglia molto felice prima che qualcosa andasse storto. Quello tra Romina Power e Albano era un sogno d’amore per molti, rimasti poi delusi dalla scelta di chiuderla. Ancora oggi, da quando la bella americana ha fatto ritorno in Italia, i telespettatori sperano in un ritorno di fiamma, ignorando completamente la nuova compagna del cantante, Loredana Lecciso. Ma tornando indietro nel tempo, quando Romina era soltanto una ragazzina e i genitori erano in crisi, la piccola si è resa conto della situazione a causa di una maestra che non ha avuto per niente tatto.

All’epoca la mamma e il papà erano spesso in giro per lavoro, e quindi la piccola Romina non aveva ancora avvertito il cambiamento. Il resto dell’Italia, invece, era ben a conoscenza di quello che stava accadendo nella sua famiglia. E all’epoca il divorzio non era ancora visto di buon occhio. La giovane ha raccontato di come una maestra l’ha fatta sentire diversa, in classe, soltanto a causa dei problemi che i suoi genitori stavano avendo. “Fu una maestra, a scuola, a renderlo vivo. A farmi sentire come se fossi diversa solo perché i miei genitori si erano lasciati”. Un episodio che non ha mai dimenticato.

