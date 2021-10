Romina chiude con Albano e lo sostituisce anche in concerto. Ecco con chi: “Nuovo compagno di vita e di lavoro”. Fan sotto choc

A breve la Mediaset manderà in onda due prime serate dedicate a Iva Zanicchi, che si terranno giovedì 4 e giovedì 11 novembre su Canale 5. Si tratterà di un one woman show in due serate-evento ricche di grandi ospiti per omaggiare una delle più grandi e poliedriche artiste che si è distinta nel panorama dello show-biz italiano per il suo meraviglioso carattere e l’innata simpatia e ironia. Il nome della trasmissione sarà D’Iva e accanto all’artista ci saranno moltissimi personaggi famosi e colleghi pronti a cantare i suoi successi per omaggiarla. Per il momento conosciamo il nome di due volti in particolare.

Sappiamo che Ornella Vanoni ha rifiutato l’invito per la serata-evento Mediaset dedicata a Iva Zanicchi. Ma la notizia è che hanno invece accettato con piacere di prendere parte allo show sia Romina Power che Fausto Leali, i due duetteranno anche insieme a dispetto di Albano Carrisi, escluso dallo show e impegnato in Rai a Ballando con le stelle. Insomma per la prima volta Romina canterà senza Albano. La bella americana inoltre ha recentemente dichiarato di cercare anche un uomo che possa condividere con lei la “vecchiaia” perchè non vuole finire la sua vita da sola. Insomma un addio in piena regola per il dispiacxere dei tanti fan della coppia.

Nel programma di Iva Zanicchi ci sarà anche Rita Pavone, anche lei star degli anni ’60 e protagonista di serate simili nella Rai. Infine prenderà parte a D’Iva anche Mario Biondi, con cui la cantante potrà condividere la sua anima blues-jazz. Si prospetta uno spettacolo ricco di buona musica e belle voci tutte italiane. L’arte è messa in primo piano durante gli show dedicati agli artisti più amati dei nostri tempi.

Non solo musica, ad animare D’Iva ci sarà Andrea Pucci, comico reduce della partecipazione a Star in the Star di Ilary Blasi dove è stato giudice insieme a Claudio Amendola e Marcella Bella. Sarà suo il compito di rendere le cose più frizzanti e con la complicità di Iva Zanicchi siamo certi che ci riuscirà. E’ dagli anni ’90 che la televisione italiana ha iniziato a omaggiare le sue voci con questo tipo di spettacoli. Tutto è iniziato con C’era un ragazzo, in onda sulla Rai 1 di Agostino Saccà con protagonista Gianni Morandi. Anche la Mediaset ha fatto suo questo format e oggi porta in scena la musica della Zanicchi.

Lei è una delle pietre miliari della musica italiana. La sua voce unica le è valsa il soprannome di Aquila di Ligonchio, e in seguito la sua grande simpatia e la sua verve le hanno concesso un ampio spazio in Mediaset e nell’intero mondo televisivo. Iva Zanicchi riscuote il primo grande successo con la canzone Come ti vorrei. Nel 1965 arriva il tanto atteso debutto al Festival di Sanremo con I tuoi anni più belli. Solo 2 anni dopo, nel 1967, conquista la vittoria al festival con la canzone Non pensare a me. Al festival del 1969 canta una delle sue canzoni più conosciute e amate che sono entrate nella storia della musica italiana, parliamo di Zingara.

Tra il 1972 e il 1973 altri due grandi successi, “Coraggio e paura” e “Mi ha stregato il viso tuo”. Nel 1974 arriva un altro trionfo al Festival del canzone italiana con Ciao cara come stai? scritta anche da Cristiano Malgioglio. Continua fino alla fine degli anni ’80 a scrivere canzoni di successo, poi un lungo periodo di inattività discografica, concluso nel 2001 quando esce il singolo Ho bisogno di te. Nel 2005 partecipa al reality show televisivo in onda su Rai 2 Music Farm. A seguire una lunga serie di esperienze a Mediaset. Di certo si ricorda il suo ruolo da giudice popolare in Tu si Que vales, il programma di successo di Canale 5. Spesso ospite dei salottini televisivi, soprattutto nei programmi condotti da Barbara D’Urso, potrebbe essere la nuova opinionista del Grande Fratello.

