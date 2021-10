Romina colpisce ancora, Jasmine Carrisi distrutta: “Sta diventando come sua madre”. La ragazza sotto choc, cos’è successo

Jasmine Carrisi è stata violentemente attaccata sui social. In particolare, i più attenti hanno notato che gli haters più agguerriti erano follower di Romina Power. La ragazza è la figlia che Albano ha avuto con Loredana Lecciso. La storia d’amore con la show girl è nata dopo il divorzio con la sua ex moglie. Ma non è stata mai ben vista dal pubblico italiano, molto legato alla coppia di Felicità. Sono passati molti anni da allora, ma ancora oggi tantissime persone sono contro la nuova compagna del cantante. Soprattutto adesso che Romina è tornata all’attacco e afferma con convinzione di amare ancora il suo ex.

Ad andarci di mezzo, però, c’è una ragazza di 20 anni che si sta appena approcciando al mondo del piccolo schermo. L’abbiamo vista l’anno scorso a The Voice Senior, programma della prima serata del sabato condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Jasmine Carrisi ha partecipato in qualità di giudice e coach affianco a suo padre Albano. Un incarico molto importante per una ragazzina agli esordi. Ma che le ha dato modo di farsi conoscere e di attrarre su di se l’attenzione dei fans. E anche quella degli haters, come vedremo. Già la sua prima esperienza televisiva è stata molto giudicata.

In tantissimi hanno chiesto quali competenze avesse la ragazza per ricoprire un ruolo così importante. Non solo, le hanno detto che le sue doti canore non sono interessanti e che quel posto a The Voice Senior non era meritato. Jasmine Carrisi è stata additata dal primo momento come una raccomandata. Lei e Albano però non sono stati riconfermati per la seconda stagione dello show. Al loro posto, è stata scelta Orietta Berti, reduce del successo di Mille. Mentre il papà continua la sua carriera televisiva partecipando come concorrente a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, la figlia ha deciso di prendersi una pausa.

Jasmine Carrisi ha scelto di continuare gli studi e si è iscritta all’Università di Milano. Ha sempre ammesso che le piacerebbe seguire le orme dei suoi genitori e diventare famosa ma, al momento, vuole coltivare anche il suo piano B. Sui social la ragazza è molto presente, ma questo attira tutte quelle persone che sfogano la rabbia e la frustrazione sui personaggi famosi. Soprattutto nei confronti di una ragazza che è frutto di un amore mai accettato di buon grado dal pubblico italiano. Nel dettaglio, quella fetta di pubblico che è legata in particolar modo a Romina Power, la bella americana.

Lo scatto che ultimamente è stato riempito di offese e critiche ritrae la giovane Jasmine Carrisi con una scollatura generosa. La ragazza ha il seno rifatto. Una scelta personale e non sindacabile, come quella di voler mettere leggermente in mostra le sue curve. Ma così non la pensano i suoi follower. C’è chi ha detto che è volgare, chi ha detto che è insignificante come sua madre e la maggioranza ha insistito sul perché abbia fatto ricorso alla chirurgia in così giovane età. Il commento che si è ripetuto maggiormente è “Sta diventando come sua madre” riferito proprio ai ritocchi cui si è sottoposta la show girl. Una rabbia che passa di madre in figlia.

