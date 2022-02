Romina distrutta si sfoga: “Sono finita in un baratro. Tutta colpa di Albano, Quello che mi ha fatto è terribile. Ora racconto tutto”

Romina Carrisi ha avuto un passato turbolento, fatto di alcool e droghe, ma oggi ne è uscita e ha deciso di raccontarlo in una intervista al settimanale Gente. La ragazza è divenuta ormai un volto noto nel piccolo schermo. La vediamo ogni giorno come presenza fissa a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Qui si affrontano temi di attualità ma anche gossip, e la giovane non manca mai di svelare qualche dettaglio riguardo la sua chiacchierata famiglia. Crescere come figlia di Albano e Romina Power non deve essere stato semplice come potremmo immaginare. Gli occhi dei riflettori sono stati puntati su di loro per troppo tempo.

Ancora oggi, la ex coppia è al centro del gossip e i telespettatori italiani sperano fermamente in un ritorno di fiamma. A discapito di Loredana Lecciso, che dopo anni passati insieme e due figli nati dal loro amore è costretta a essere vista ancora come l’intrusa. Ma se la show girl riesce (apparentemente) a reggere il peso di critiche e delle troppe attenzioni, per una giovane ragazza deve essere stato molto più difficile. Romina Carrisi ha avuto gli occhi puntati su di se fin da piccola quando, alla tenera età di 7 anni, ha perso la sua sorella maggiore Ylenia, scomparsa senza lasciare tracce nel 1994.

Da quel momento la famiglia Carrisi è entrata in crisi. Non solo, sappiamo bene che le storie di sparizioni appassionano molto gli italiani, figuriamoci quando riguardano una coppia così famosa e nata sotto le telecamere. Tutti gli occhi sono stati puntati su di loro, fin quando, cinque anni dopo, non c’è stato il divorzio che ha lasciato tutti senza parole. La coppia di Felicità non esisteva più e la cantante faceva ritorno in America, sua terra natia, insieme ai figli, lasciando un Albano solo e disperato. Nonostante il cantante si sia rifatto una vita con Loredana Lecciso, quella storia non è mai stata dimenticata.

Per questo, quando Romina Power ha fatto ritorno in Italia si è accesa di nuovo la fiamma del pettegolezzo. C’è da dire che la famiglia Carrisi non si è mai sottratta alla luce dei riflettori, anzi ha sempre fatto in modo di alimentarla. Ricordiamo tutti quando, durante la partecipazione di Albano a L’isola dei famosi 2005, Loredana Lecciso lo lasciò in diretta televisiva. A quell’edizione prese parte anche Romina Carrisi, con la speranza di farsi conoscere dal pubblico e di diventare famosa per meriti suoi, e non soltanto per il riflesso di genitori così splendenti. Ma così non è stato e la ragazza ha dovuto farne i conti.

A Gente ha raccontato che le persone la fermavano per strada esclusivamente per chiederle ulteriori informazioni riguardo Albano e Romina Power. Così, Romina Carrisi ha cominciato ad avere seri problemi di autostima: non riusciva più a piacersi e a stare bene con il suo corpo. Questo l’ha spinta in un vortice di droghe e alcool che la stava portando nel baratro. Un periodo buio che è riuscita ad eliminare soltanto con un lungo viaggio negli Stati Uniti, dove ha studiato recitazione e ha fatto un percorso di accettazione. Oggi la giovane è di nuovo serena e ha risolto il suo rapporto con i genitori.

L’articolo Romina distrutta si sfoga: “Sono finita in un baratro. Tutta colpa di Albano, Quello che mi ha fatto è terribile. Ora racconto tutto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.