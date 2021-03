Romina ha un nuovo fidanzato, Albano pazzo di gelosia commenta così: “Troppo più giovane di lei”. Fan sotto choc

Il cantautore pugliese AlBano ha manifestato atti di gelosia nei confronti di Romina. Chi è il suo nuovo fidanzato? Da tempo non si vociferava di AlBano, l’artista pugliese che ha fatto parlare molto di sè non solo in tv, ma anche in famiglia. L’ex di Romina Power è proprietario di una lussuosa villa a Cellino San Marco, una dimora all’interno della quale sono accadute vicende, di cui se ne potrebbe scrivere un libro. Il cantante sanremese è stata rifiutato da Amadeus per la partecipazione alla kermesse musicale 2021 ma in compenso si è riguardato all’interno della propria famiglia, con l’istinto protettivo di un padre verso la moglie Lecciso e i figli.

In questo quadro generale, la figlia Romina Junior è diventata oggetto di discussione all’interno del nucleo. In particolare, papà AlBano sarebbe molto geloso di lei e della sua nuova condizione sentimentale. La più piccola della famiglia ha un nuovo fidanzato, ma il papà non sarebbe d’accordo su questa unione e dice la sua, nonostante l’età della figlia che ha compiuto ben 33 anni e sebbene sia la più piccola della famiglia, non può certo dirsi una bambina.

AlBano Carrisi parla del nuovo fidanzato di Romina Junior

Uno degli artisti più chiacchierati dell’era moderna è senz’altro, Al Bano Carrisi. Il proprietario della villa di Cellino San Marco ha manifestato gelosia nei confronti della figlia, Romina Junior. In particolare quest’ultima, secondo fonti vicine alla nobile famiglia di artisti ha aperto una relazione d’amore con un ragazzo di nome Tony. Quest’ultimo pare presti servizio proprio per la coppia che un tempo appariva la più acclamata della tv, Al Bano-Romina Power.

In particolare Tony, la nuova fiamma della Junior pare sia il truccatore ufficiale di mamma Romina. Nonostante, il ragazzo lavori a stretto contatto con i genitori, AlBano non sarebbe convinto della scelta di questa nuova relazione anche perchè lui pare sia molto più piccolo di lei. Non a caso, in una delle ultime apparizioni nel backstage pre-diretta si parla di un mini tafferuglio con la figlia, al termine del quale non ci sarebbe stato il fatidico abbraccio pacifico

Al Bano Carrisi, le polemiche attorno al personaggio non si placano

AlBano Carrisi è reduce da un periodo triste della sua esistenza. I motivi sarebbero legati a vicende familiari che riguardano la figlia Romina Junior. Quest’ultima ha conosciuto e si è innamorata di un celebre truccatore di nome Tony, che lavora a servizio di mamma Romina. Nonostante i 33 anni di età della più piccola della generazione Carrisi – Power, papà AlBano è sempre molto attento alla crescita di coniugi e figli, nonostante le polemiche che lo hanno additato nel passato. Ancora oggi infatti, l’artista di Cellino San Marco viene “accusato” come il colpevole principale dell’allontanamento della figlia Ylenia.

Quest’ultima aveva deciso di abbandonare la famiglia alla ricerca di un riscatto lontano dai riflettori, contro appunto la volontà del padre. Come se non bastasse, lo smarrimento della figlia ha portato all’ecatombe generale e lo scioglimento della relazione con la Power. Oggi AlBano vive felicemente accanto a Loredana Lecciso, che seppur molto legata a lui non è riuscita a non far notare all’amato, la delusione per aver favorito il nuovo “ingresso” in Puglia dell’ormai ex Romina Power. Insomma per papà Carrisi proprio non c’è pace: la speranza di tutti i suoi fan è quella di vederlo invecchiare felice, nelle braccia di chi lo fa sentire importante, quasi come fa lui che crede fermamente nell’unità familiare. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

