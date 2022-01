romina-litiga-con-albano,-sul-web-il-video-choc:-“l’ha-presa-a-brutte-parole-e-l’ha-schiaffeggiata”.-fan-sotto-choc,-guarda

Conosciamo la celebre storia tra Albano e Romina. Una storia che fatto sognare tantissimi appassionati della coppia ma che ha un certo punto ha deciso di separarsi. Questo e il rapporto con Loredana Lecciso sono stati raccontati dal cantante al settimanale Oggi. Sulla sua ex ha detto una frase abbastanza emblematica: “Tra me e lei è scesa la notte”. La svolta in negativo è stata la scomparsa nel 1993 della loro figlia Ylenia.

Per lui, purtroppo, la ragazza è morta mentre per Romina è ancora viva e si è isolata di sua spontanea volontà dalla famiglia e dal suo passato. Dopo il divorzio, il cantante si è fatto una nuova vita. Questa è cominciata con l’unione con Loredana Lecciso. Albano sostiene di essere davvero orgoglioso della sua ripartenza e di non aver nessun ripensamento. Recentemente fonti interne hanno rivelato che i due hanno anche litigato tanto che la Power ha deciso di lasciare la tenuta di Albano a Cellino San Marco per trasferirsi altrove. ( continua dopo la foto)

Al Bano Carrisi fuori controllo: schiaffeggia una donna per strada. Il video che lo incastra è diventato virale.

Sta nuovamente girando sui social un video di qualche tempo fa che mostra una scena davvero spiacevole per Albano. Il cantante di Cellino San Marco in questa occasione ha perso la pazienza e ha schiaffeggiato una giornalista per strada. Un filmato mostra tutta la scena riprovevole. Albano è sicuramente uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. La sua voce ha incantato e continua a incantare tantissime generazioni. Ha esordito giovanissimo nel mondo dell’arte e ancora oggi continua a riscuotere grandissimo successo.

Ma proprio il grande successo ha portato Albano e la sua vita ad essere sulla bocca di tutti, anche per episodi non proprio piacevoli. Qualche anno fa il cantante si è reso protagonista di un episodio molto sgradevole, infatti ha prima preso a male parole e poi ha schiaffeggiato una donna rea di avergli fatto uno scherzo. Il filmato, diventato virale è stato recentemente ripubblicato su Tik tok 8 che al tempo non era diffuso come social, e condiviso da molti fan rimasti proprio senza parole.

Nessuno si aspettava infatti un Albano così furioso. Ma cos’è successo? Ebbene, come è possibile vedere dal video che incastra l’ex marito di Romina Power, Albano si trova in una macchina guidata da alcuni autisti e rallenta per salutare i fan che lo hanno notato. Alla sua macchina si avvicina una ragazza che sembra volerlo intervistare utilizzando però al posto del microfono un wurstel. Il cantante quindi si indispettisce e si allontana a bordo della sua vettura ma eccolo ricomparire qualche minuto dopo, furioso andando in direzione della giovane.

Il cantante si avvicina prepotentemente alla donna e comincia ad offenderla apostrofandola con epiteti poco carini come ‘cretina’ e ‘fai schifo’. Infine la colpisce spingendola e dandole un ceffone sul viso. La vittima spiega di essere un’inviata di Rai 2 che voleva semplicemente fargli uno scherzo. La reazione di Albano Carrisi non è piaciuta a nessuno anche perché l’ex marito di Romina Power non ha chiesto scusa alla giovane donna ma ha preferito voltarle spalle e allontanarsi. I fan hanno considerato vergognoso questo gesto del cantante.

