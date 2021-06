Romina Pierdomenico: in che rapporti è con i figli di Ezio Greggio

È una relazione seria quella tra Romina Pierdomenico e Ezio Greggio. I due fanno coppia fissa da qualche anno, più precisamente dal 2018, e convivono a Montecarlo. La modella e showgirl ha ovviamente già conosciuto i figli del conduttore di Striscia la notizia – Giacomo e Gabriele – nati da due legami importanti e conclusi da tempo.

Due ragazzi ormai grandi, quasi coetanei di Romina Pierdomenico che ha 28 anni. Il primo figlio di Ezio Greggio, Giacomo, è addirittura più grande: ha ben trent’anni. Il secondogenito, Gabriele, ha invece 26 anni. Un dettaglio che ha sicuramente agevolato la Pierdomenico, che è stata subito accolta bene dalla famiglia di Ezio.

È stata la stessa Romina Pierdomenico a dichiararlo in un’intervista concessa al settimanale Nuovo:

“Vado molto d’accordo con i ragazzi di Ezio. Sono educati e rispettosi e mi hanno accolto bene”

Come Romina Pierdomenico anche Ezio Greggio è stato accolto con gioia ed entusiasmo dalla famiglia della sua fidanzata. Il padre della soubrette, pure lui si chiama Gabriele, ha ricordato con emozione il primo incontro con il genero, avvenuto in Abruzzo, terra d’origine della bella Romina.

Di recente Romina Pierdomenico ha parlato della sua malattia: qualche tempo fa ha lottato contro una forma rara di psoriasi. Per sette mesi non è uscita di casa e non ha lavorato come modella. Grazie ad una terapia mirata e al sole del Brasile è guarita ma determinante è stato l’incontro con Ezio Greggio, come ricordato dalla stessa Romina alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Lui è arrivato nella mia vita un anno dopo la mia guarigione fisica, ma mi ha aiutato a risollevarmi dal punto di vista psicologico”

La Pierdomenico ha spiegato che la differenza d’età con Ezio Gregio – di ben 39 anni – non è mai stato un problema per la coppia.

A detta della soubrette i punti di forza di questo rapporto sono: l’ironia, la sensibilità, la semplicità. Romina Pierdomenico si è detta inoltre più matura della sua età anagrafica.

Chi è Romina Pierdomenico

Romina Pierdomenico è una modella, ballerina e soubrette, classe 1993. Ha esordito in tv prima come tentatrice a Temptation Island e poi come corteggiatrice a Uomini e Donne, dove ha provato a conquistare invano il cuore dell’ex tronista Amedeo Barbato. Ha fatto parte del corpo di ballo di Colorado ed è stata valletta di Ezio Greggio a La sai l’ultima?.