romina-power-a-ruota-libera-sull’ex-marito-albano:-“in-camera-d’albergo-non…”

Romina Power ha confessato cosa è accaduto tra lei e la sua ex suocera. L’artista, ospite da Serena Bortone ha raccontato dei dettagli inediti sul suo rapporto con la mamma di Albano.

Romina Power, il racconto sulla suocera

Romina Power ha svelato dei fatti inediti sul suo rapporto con la mamma di Al Bano, il suo ex marito nonchè padre dei suoi figli. Ospite da Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un latro giorno la splendida cantante e attrice si è raccontata in una lunga intervista parlando a cuore aperto della sua vita, parlando della sua sfera professionale e di quella privata.

Romina ha confessato che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la sua ex suocera, la mamma di Al Bano. La cantante ha anche ammesso con assoluta tranquillità che invece, la sua di mamma la bellissima Linda Christian, non gradiva totalmente il legame con Al Bano.

Ospite da Sera Bortone, nel programma Oggi è un altro giorno, Romina ha raccontato anche un aneddoto molto interessante del suo rapporto con l’ex suocera. “La più grande conferma dell’amore avuto da lei è stata quando, dopo tanti anni, io e Albano abbiamo ripreso a cantare insieme. Si è voluta pagare il biglietto da sola, si è seduta in prima fila e si è lanciata verso di me per baciarmi”- ha dichiarato Romina.

Al Bano e Romina Power, parla lei: “siamo ancora perfetti”

Romina ha poi detto che è ben lieta di avere un buon rapporto con il suo ex marito e di essere felici di poter collaborare con lui da un punto di vista professionale. Lei ed Al Bano rappresentano un un’istituzione della musica italiana e, il loro pubblico li adora, anche se tra loro l’amore non c’è più.

La sintonia che hanno sul palco, quando si esibiscono è palese. Oggi sono due amici che si divertono e trascorrono dei momenti si serenità, l’uno in compagnia dell’altro. Il loro è un rapporto di stima e affetto profondo, i forti sentimenti che un tempo provavano hanno lasciato spazio alla stima.

“Adesso è più divertente fare i concerti con lui. Ora, sul palco gli posso dire di tutto, perché in camera d’albergo non può più rinfacciarmi niente. Sul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti”