Romina Power abbandona la tenuta di Al Bano: il motivo è clamoroso

Gesto clamoroso da parte di Romina Power che ha deciso di lasciare la tenuta di Cellino San Marco: ma qual è il motivo?

Romina Power (Screenshot Instagram)

Al Bano Carrisi è un uomo che ama molto la famiglia. Chi lo segue e lo conosce sa che nei sogni di questo uomo del Sud c’è l’armonia della casa in cima alla lista delle cose importanti.

Eppure non sembra esserci pace. Pare anzi che il dramma, il pettegolezzo ed in generale il malessere familiare siano un fiume carsico che di quando in quando riemerge nella sua vita.

Un’ennesima prova è quello che sta accadendo in questi giorni: Romina avrebbe lasciato la tenuta di Cellino San Marco per andarsene in un trullo, insofferente al clima di tensione che si respirava in casa.

Romina in un trullo

Questo almeno è quanto riportato dal settimanale Nuovo, che avrebbe avuto la notizia da fonti vicine alla “famiglia allargata” Carrisi-Power-Lecciso.

Proprio Loredana Lecciso sarebbe alla base dei problemi di permanenza di Romina. Il rapporto tra le due donne, si sa, non è stato mai idilliaco. Anzi, a dirla tutta è stato piuttosto burrascoso.

Loredana Lecciso (Getty Images)

Nonostante il desiderio più volte manifestato da Al Bano che le due potessero avere un rapporto di amicizia o almeno di stima, le donne non hanno invece mai stretto veramente.

VEDI ANCHE—> Carlo Conti, svolta inattesa: arriva una decisione della Rai che stupisce

Romina dunque si sarebbe sentita di troppo in casa, proprio per via dei rapporti tesi con la Lecciso e del clima di tensione conseguente che si era venuto a creare. Ecco perché avrebbe scelto di abbandonare la tenuta e di rifugiarsi in un trullo.

Una scelta dettata anche dal bisogno di solitudine e forse dall’amarezza provata nel corso della situazione.

VEDI ANCHE—> Elisa Isoardi non trattiene le lacrime: un dolore fortissimo

La Lecciso al contrario sarebbe stata sollevata dalla decisione presa da Romina di lasciare Cellino San Marco.