romina-power-al-veleno-dopo-l’intervista-di-albano-e-loredana-lecciso-“le-persone-stupide-…”

Romina Power sta trascorrendo un’estate serena e, quando era andata ospite da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” in una delle ultime puntate prima della pausa estiva, aveva preannunciato che per trascorrere l’estate avrebbe affittato un trullo a Cellino San Marco. E, infatti, così ha fatto ma la sua permanenza è durata poco perché pare siano diventate insormontabili le tensioni con Loredana Lecciso e per questo la Power avrebbe deciso di andare via. Loredana Lecciso, raggiunta al telefono da giornalisti, avrebbe detto che non c’è stata alcuna tensione e che tutto era tranquillo ma i fatti dicevano il contrario.

Romina Power scrive un messaggio sui social

Romina Power, che è sempre molto attiva sui social, ha scritto un messaggio in inglese che tradotto dice così: “Viviamo in tempi dove le persone intelligenti sono messe a tacere in modo che le persone stupide non si offendano”.

Tutti hanno pensato che fosse indirizzato a Loredana Lecciso per i tanti litigi e le tante incomprensioni che le due da sempre hanno avuto.

Romina Power e l’uso dei social

Romina Power aggiorna costantemente i social ed, evidentemente passa molto tempo sul mondo del webperché dopo poco tempo dal suo ultimo messaggio ne ha scritto un altro: “Ripeti dopo di me: mi è permesso fare quello che è meglio per me anche se sconvolge le persone”.

Questi messaggi di Romina Power sembrano tutti indirizzati a Albano e Loredana Lecciso che qualche giorno fa hanno rilasciato un’intervista al settimanale Oggi nella quale hanno dichiarato che il loro rapporto va benissimo, che sono estremamente felici e Loredana, in particolare, ha sottolineato che intende difendere il suo rapporto e che non vuole far entrare nessuno che possa dare fastidio alla coppia.

Albano, dal canto suo, ha poi dichiarato che ora con Loredana è sereno ed appagato e che il matrimonio con Romina Power è sempre stato felice ma “poi è scesa la notte e mi sono rifatto una vita”.

I rapporti difficilmente si potranno recuperare e se Albano e Loredana Lecciso continueranno a vivere sereni in coppia accanto ai loro figli Bido e Jasmine, difficilmente saranno mai una famiglia allargata con Romina Power che vive un po’ con la figlia Cristel e un po’ in giro per il mondo con Yari con il quale condivide da sempre l’amore per la musica.