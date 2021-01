Romina Power assurda rivelazione su Albano: “Non mi ha mai amata, Ho avuto un unico vero amore”. Lui è un famosissimo. Fan sconvolti

Romina Power ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui ha dichiarato il suo amore per un uomo molto importante della sua vita. Per i fans più sfegatati della coppia che la famosa cantante ha formato in passato con Albano, non illudetevi, perché non è lui il protagonista dello scatto. Anzi, in molti hanno visto nelle parole dell’americana una vera e propria stoccata nei confronti del suo ex marito. Ma vediamo cosa ha pubblicato e chi è l’oggetto del suo amore, ma soprattutto come mai il post ha scatenato il web, che ha fatto tantissimi commenti e supposizioni.

Romina Power ha voluto condividere con i suoi follower una vecchia fotografia in bianco e nero che ritrae suo padre, Tyrone Power, notot attore che ha fatto la storia del mondo della televisione tra gli anni 30 e 50. Nello scatto l’uomo appare in tutta la sua bellezza, e possiamo immaginare quanto la figlia sia stata travolta da un senso di malinconia e tristezza, nel ricordare gli affetti che adesso non ci sono più. E non è l’unico per Romina, che ha provato il dolore della scomparsa di una figlia mai più ritrovata, probabilmente morta, dolore che è stato anche la causa del suo divorzio.

“Ogni tanto trovo una foto che mi scalda il cuore e mi ricorda che c’era qualcuno che mi amava” sono queste le parole molto forti con cui Romina Power ha accompagnato la fotografia del suo papà, col quale evidentemente aveva un ottimo rapporto. Sicuramente l’amore di un genitore verso una figlia è impossibile da superare o anche da paragonare, ma è anche vero che la frase potrebbe nascondere un significato molto più profondo. Che la cantante americana non si sia mai sentita amata davvero da altri uomini che non siano Tyrone Power? Che le sia mancato l’affetto di un compagno?

E il suo compagno per eccellenza, colui con cui ha fatto sognare tutti gli italiani e non solo, la coppia che raggiunge sempre l’apice del successo sul palco ma anche dietro le quinte, è come tutti sappiamo Albano Carrisi. Sono moltissime le persone che da quando la Power è tornata a calcare le scene desiderano un ritorno di fiamma. Ad oggi il cantante pugliese è felicemente fidanzato con Loredana Lecciso, con la quale ha fatto altri figli e ha ripreso in mano la sua vita, dopo la tragedia della scomparsa di Yara e il divorzio con Romina, incapace di accettare la perdita.

Nonostante questo, il popolo del web spera insistentemente che la famosissima coppia torni insieme, non solo sul palco ma anche nella realtà. I più maliziosi hanno visto nella frase pubblicata da Romina Power non solo un momento di condivisione con i suoi fans, dedicato ad una persona speciale, ma anche e soprattutto una frecciatina nei confronti di Albano Carrisi. Secondo i rumors, la cantante spera che l’ex marito ritorni da lei ma è delusa dal fatto che il pugliese non l’abbia amata abbastanza e l’abbia dimenticata per un’altra donna. Queste sono solo supposizioni, ma speriamo che Romina trovi anche lei un nuovo amore che le faccia dimenticare le sofferenze della sua vita.