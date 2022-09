romina-power-bomba:-“torno-con-albano-e-vado-a-vivere-a-cellino”.-loredana-distrutta

Durante un’intervista a Verissimo, Romina Power ha raccontato nuovi aspetti della sua vita privata. Stando a quanto confessato a Silvia Toffanin, la cantante americana ha attraversato un difficile periodo, divisa tra problemi di salute ed un trasloco complicato. Proprio ultimamente la Power è tornata ad esibirsi in tour insieme all’ex marito Al Bano, suscitando grande felicità nel cuore dei fans di tutto il mondo. Ma se apparentemente la sua vita è apparsa perfetta e serena, in fondo sono tanti i dettagli rimasti nascosti.

Romina Power si è raccontata senza filtri durante il suo ritorno in tv a Verissimo. Pare che nell’ultimo periodo abbia trascorso momenti difficili, legati a problemi di salute. La cantante ha infatti rischiato di perdere la capacità di camminare; proprio per questo motivo, ha dovuto sottoporsi ad un’operazione al ginocchio. “Non ero più in grado di camminare”, ha detto. Ha inoltre aggiunto di essere ormai in una fase di recupero e riabilitazione, nonostante le mille difficoltà. “Il processo di riabilitazione è molto lento ma soprattutto doloroso. Ma non demordo. Poco a poco sto recuperando”.

Sembra quindi che per l’ex moglie di Al Bano la situazione sia in fase di miglioramento. Nella stessa intervista con Silvia Toffanin, Romina Power ha anche raccontato del suo trasloco in Puglia. Pare infatti che voglia tornare a vivere in maniera stabile in Italia. Sappiamo che la Power ha trascorso parte dell’estate in Messico insieme alla sua famiglia di origine. Successivamente però è corsa in Puglia da suo figlio Yari ed ora pare essersi stabilita lì definitivamente. Molti hanno pensato che la sua decisione fosse stata influenzata da Al Bano e da un possibile ritorno di fiamma tra i due.

In realtà, Romina Power ha smentito qualsiasi tipo di gossip con il suo ex marito. Dopo un periodo difficile infatti, la cantante americana aveva solo voglia di tornare in un luogo che l’ha sempre ospitata, capita e fatta sentire a casa. Da qui la decisione di un trasferimento stabile in Salento. E non è tutto: Romina ha anche smentito voci rispetto ad una possibile relazione con un uomo misterioso che la terrebbe legata alla terra pugliese. “Non ho più tempo né pazienza per un uomo”, ha detto. Insomma, nonostante qualche spasimante con cui è stata avvistata negli ultimi anni, la Power non ha alcuna intenzione di crearsi una storia.

Molti si sarebbe aspettati qualche dichiarazione piccante su Al Bano durante l’intervista. Romina però ha preferito non soffermarsi sul rapporto con l’ex marito. Sappiamo tutti ormai che il cantante di Cellino San Marco è già felice accanto a Loredana Lecciso, con la quale ha trovato la sua stabilità. La Power però non si sente affatto sola; è sempre circondata dall’amore dei suoi figli, dei suoi nipoti e dei suoi tre cani. Insomma, sembra essere tornato finalmente il sereno nella sua vita dopo i gravi problemi di salute che l’hanno colpita. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

scritto su Più Donna da Imma Bartolo.