romina-power-choc:-“amo-ancora-albano,-torno-da-lui”-lecciso-furiosa

Romina Power si è abbandonata ad una toccante intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante però non era da sola. Insieme a lei c’erano le sue splendide figlie. Si è trattato di un momento emotivamente alto durante il quale le tre donne non hanno potuto fare a meno di piangere e di emozionarsi. La Power non si è risparmiata ed ha aperto il suo cuore al pubblico di canale 5, raccontando anche episodi estremamente personali. Insomma, ha donato se stessa ai suoi fans.

La Toffanin ha voluto sapere da subito in che fase della vita si trovasse Romina Power in questo momento. La cantante americana le ha risposto apertamente che si trova in una fase di recupero. Aveva già reso noto, mesi fa, il suo problema al ginocchio che stava peggiorando sempre di più. Ha infatti confessato che è addirittura arrivata al punto di non riuscire più a camminare. Fortunatamente proprio quest’anno si è operata ed è proprio per questo che si trova adesso in una fase di recupero e di riabilitazione. Con rispetto a quest’ultima, Romina ha confessato che è un processo lento e soprattutto molto faticoso.

Poi Romina ha proseguito dichiarando di tornare a vivere in Italia, più precisamente in Puglia. A questo proposito ha detto che si torna sempre dove si è stati bene e dove si lascia il cuore. Ha poi smentito che il suo ritorno nel sud Italia fosse motivato da un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito Albano Carrisi. I rumors non hanno perso tempo ad insinuare che la nuova vita in Puglia avesse a che fare con il cantante Albano. Tuttavia, la Power ha espresso la sua totale vicinanza alla regione, a cui sente di dovere fedeltà e nei confronti della quale prova grande senso di appartenenza.

La Toffanin poi cambia tema e passa a chiederle della sua vita sentimentale o di eventuali corteggiatori. Romina Power ha da subito lasciato intendere che non fosse impegnata e che trovare un uomo per lei è ormai cosa difficile. “Con gli anni sono diventata ancora più esigente ed anche schizzinosa. Non mi accontento”, ha dichiarato. Pare quindi che non sia facile costruire una nuova storia d’amore e che nonostante in America abbia provato ad andare a cena fuori con alcuni uomini, il fine serata non è stato mai soddisfacente. “Già arrivare alla fine della cena era difficile”, ha detto.

Rispetto a Cristel e Romina, le sue due figlie presenti in studio, ha affermato di averle sempre volute con tutta sé stessa, cosí come tutti i suoi figli. Le due ragazze presenti in studio hanno poi condiviso alcuni ricordi che avevano con mamma Romina. Hanno poi raccontato di quanto la Power fosse sempre stata una madre che lasciava loro la possibilità di essere creative e libere, senza imposizioni, senza limiti. Da qui nessuna delle tre ha potuto fare a meno di commuoversi, ricordando il forte legame che le ha sempre contraddistinte e che continua a farlo.

Vittorio Rienzo