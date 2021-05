Romina Power choc: “Anche Albano mi ha tradito con una cantante super famosa. Ecco chi è”. Fan increduli

Albano ha confessato nel corso di un’intervista il suo desiderio di condurre Sanremo insieme a un’altra famosissima cantante, che però non è la ex moglie. Il pubblico italiano impazzisce per la coppia musicale formata dal cantante pugliese e da Romina Power e sogna un ritorno di fiamma anche dal punto di vista sentimentale. Gli anni della separazione che hanno tenuto l’americana lontana dal suo partner hanno lasciato il segno e oggi ogni occasione è quella giusta per vederli di nuovo insieme in uno show. Allora perché lui sogna il palco dell’Ariston insieme ad un’altra?

“Si, vorrei condurre Sanremo. Posso farcela da solo. Ma se chiudo gli occhi vedo una donna al mio fianco.. Albano e Mina. Sono sicuro. Faremmo un botto pazzesco” ha raccontato Carrisi al settimanale Oggi, lasciando di stucco tutti gli amanti del famoso duetto. Un tradimento vero e proprio, considerato che i due sono tornati solo da poco a calcare insieme il palcoscenico. Alla confusione dei giornalisti, il cantante pugliese ha dato una spiegazione, dicendo che nonostante i grandi successi ottenuti insieme una conduzione insieme sarebbe troppo scontata.

“Con le nostre canzoni, che dal Festival sono arrivate in tutto il mondo, io e Romina abbiamo fatto la storia di Sanremo e della canzone italiana.. Sarebbe bello ma non può funzionare” ha continuato Albano che con la sua ex moglie è salito varie volte sul palco dell’Ariston vincendo più di un premio. Non solo, secondo Carrisi alla Power non dispiacerà il suo desiderio di sostituirla con Mina, soprattutto perché non è mai stata legata al festival della musica italiana, essendo lei americana di nascita e nel cuore. Saranno solo giustificazioni per non mortificarla?

“Romina non ha mai amato il Festival. Lei è e rimane americana, Sanremo è italiano al cento per cento, non è il suo genere” ha spiegato Albano cercando in questo modo di far ricadere la colpa del suo tradimento lavorativo, anche se solo immaginario, alla ex moglie con Mina. Che siano solo parole dettate da non voler far nascere nuove chiacchiere sul celebre duetto? Già la loro partecipazione separata a Una voce per Padre Pio ha fatto molto preoccupare i loro fans, ma in seguito si è scoperto che la scelta di farli cantare singolarmente è stata presa dalla produzione dello show.

Potete star tranquilli, sembra che Albano e Romina continueranno a cantare insieme. E per i fans della coppia dei due cantanti dal punto di vista sentimentale? Non ci sono buone notizie. Albano è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove tra una domanda e un video è stato tirato fuori anche il nome della ex moglie. “Siamo come fratello e sorella” ha affermato Carrisi, provocando lo scontento di tutti quegli italiani che sognano un loro ritorno insieme. Ma Albano ha già una compagna di vita, Loredana Lecciso, e sembra proprio non voglia tornare indietro sulla sua decisione. Intanto anche Romina ha commentato l’intervista: “Alla fine mi ha tradito anche lui”. Una frase dal tono molto ironico. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.