Romina Power choc, confessa il suo nuovo amore, Molto meglio di Albano “Non è geloso, è simpatico e intelligente”

Il nome di Romina Power è sempre legato a quello di Albano Carrisi. In molti non pensano che la donna è bella, single e pronta a sicuramente non le mancano altri misteriosi corteggiatori. Lei stesso ha ammesso di averne diversi quando si è raccontata, in occasione del suo 70esimo compleanno, in un’intervista a Verissimo. E’ dal 1999 che la cantante e attrice si è separata dal compagno con cui aveva dato vita a una coppia strepitosa. Una coppia che era riuscita a conquistare l’intero pubblico italiano. I loro sentimenti erano evidenti e si leggevano anche sui palchi solcati insieme.

Sempre insieme hanno dato vita a delle canzoni cantate ancora oggi da tutti, come Felicità o Nostalgia Canaglia. Ma Romina Power e Albano Carrisi venivano da due mondi completamente diversi, e questo a un certo punto li ha portati alla separazione. Lui, uomo del sud Italia, impregnato di quei valori come la famiglia e la fedeltà. Lei, americana, aperta, ricca di esperienze sotto tutti i punti di vista, sempre alla ricerca di emozioni forti. E al suo matrimonio ha preferito proprio la libertà, anche se ancora oggi ammette che il cantante è stato il suo unico vero grande amore.

Una vita libera o una vita d’amore? Romina Power sembra essere convinta della prima opzione. Ha affermato che figli e nipoti le danno quella ricchezza di sentimenti che lei ha rifiutato lasciando Albano Carrisi. Da quel momento, nessun altro uomo ha fatto breccia nel suo cuore. Questo non vuol dire che la donna non si sia concessa qualche avventura. “Quando mi sono separata avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori e con qualcuno ho avuto una storia. Uno in particolare, ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca”.

Finita la parentesi passato, la conduttrice di Canale 5 ha chiesto il resoconto del suo presente ottenendo una confessione dalla sua ospite. “Non capisco il senso della chirurgia estetica – Ha spiegato Romina – Un momento ci siamo e il momento dopo potremmo non esserci più. I continui ritocchi non ti migliorano come persona. A cosa serve la pelle liscia alla mia età? A 70 anni non ci sono più misteri, sono così”. Nella vita di Romina, dopo Al Bano, non è arrivato quindi un altro grande amore ma solo frequentazioni. Lei, però, non smette di cercarlo: «Spero di non finire la mia vita sentimentale da sola», ha detto lo scorso giugno a Oggi è un altro giorno.

Svelando anche i requisiti che cerca in un eventuale nuovo compagno: «Non deve essere geloso. Vorrei fosse intelligente come minimo, non è importante la bellezza, che è relativa e soggettiva. E, cosa importantissima, lo vorrei molto simpatico. Se ora c’è qualcuno che si avvicina alla descrizione? No, proprio per niente!», ha ammesso Romina Power ridendo. Chissà se la vita le regalerà quel nuovo amore che attende dal lontano 1999. Del resto, Albano Carrisi sembra essere intenzionato a non cambiare strada e rimanere al fianco di Loredana Lecciso. Una storia ancora tutta da scoprire.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Romina Power choc, confessa il suo nuovo amore, Molto meglio di Albano “Non è geloso, è simpatico e intelligente” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.