Romina Power choc: “Ecco dove si trova Ylenia e cosa le è successo”. La confessione bomba. Albano non sa nulla

Romina Power non dimentica e, allo stesso tempo, prova a non perdere la speranza. Sul proprio profilo Instagram ripropone una foto d’epoca che la vede insieme ai suoi due primi figli avuti con Albano Carrisi, Ylenia e Yari. Un pensiero speciale per la sua Ylenia, la figlia scomparsa drammaticamente nel 1994 e di cui non si hanno purtroppo notizie certe. Contrariamente all’ex marito, Romina continua a nutrire speranze che Ylenia possa ancora essere viva.

Romina Power e la sparizione di Ylenia, un dramma mai dimenticato

“Novembre ritorna ogni anno puntuale come la notte – ha infatti scritto Romina nella didascalia che accompagna la foto – Puntuale come la speranza. Ogni anno, soggiornando ancora testardamente dentro di me. E costantemente scuotendo i ricordi nei meandri segreti del mio cuore”. Una dedica redatta sia in italiano che in inglese per ricordare la figlia Ylenia.

Novembre ha infatti una doppia valenza: è il mese in cui tradizionalmente si ricordano i defunti, mentre il 29 del mese è il giorno della nascita di Ylenia, la prima dei quattro figli di Romina e Al Bano (oltre a Ylenia e Yari gli altri due sono Cristél e Romina Junior Jolanda), sparita in circostanze molto controverse. Per diverso tempo la coppia ha conservato la speranza di ricevere notizie, senza tuttavia ottenere chiarificazioni. Al Bano si è detto ormai convinto della morte di Ylenia, a differenza di Romina.

La sparizione di Ylenia risale al I luglio 1994, quando i due ricevettero l’ultima telefonata dal LeDale Hotel di New Orleans. Ylenia aveva iniziato una relazione (molto contrastata dal padre) con il musicista afroamericano Alexander Masakela, avente peraltro precedenti in abusi sessuali e utilizzo di stupefacenti. Nonostante nuove testimonianze e teorie dell’ultima ora non è stato possibile ricostruire la verità, lasciando un dolore profondo nei genitori. Appena cinque anni dopo la morte della figlia, peraltro, avvenne il divorzio tra Romina e Al Bano, dividendo una delle coppie più famose e amate nel nostro paese.

Per Romina novembre è il mese dedicato a Ylenia, che “è sempre nella mia mente e nel mio cuore”. Ogni novembre Romina posta ogni giorno una foto della figlia scomparsa. Per la Power Ylenia ha perso la memoria e si trova da qualche parte incosapevole di essere così cercata da tutta la sua famiglia. Recentemente era trapelato che il fratello Yari avesse rapporti con la sorella scomparsa e che si fossero anche incontrati. Notizia smentita poi dalla stessa Romina.

E’ vero invece che in un report americano segreto compare Ylenia Carrrisi. La ragazza sarebbe stata trovata in un resort di lusso insieme a due uomini. La donna però è scomparsa dopo l’arrivo della polizia. Quando poi è stato richiesto di vedere la presunta Ylenia, l’albergatore ha dichiarato che la giovane era maggiorenne e che non voleva incontrare le orse dell’ordine e che quindi aveva lasciato l’albergo. Un episodio che ha lasciato ancora dubbi sulla possibilità che Ylenia sia ancora viva e raccontato da un invito del Corriere della sera.

