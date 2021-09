romina-power-colpisce-duro-loredana,-ma-il-post-fa-infuriare-i-fan.-“ora-hai-esagerato”-cos’ha-pubblicato-la-power

Romina Power continua con la sua guerra social a Loredana Lecciso, ma sembra che adesso stia perdendo il favore del pubblico. Da quando la bella americana è rientrata in Italia, in moltissimi hanno sognato un ritorno di fiamma tra lei e Albano, suo ex marito. Del resto, la loro storia d’amore nacque proprio sugli schermi facendo così appassionare moltissimo i telespettatori. Quando una coppia prende forma davanti a te, ti fa sognare a occhi aperti e resta ben impressa nel tuo cuore per sempre. Per questo il pubblico faceva il tifo per farli tornare insieme, non prendendo in considerazione i sentimenti della nuova compagna del cantante.

E’ stato Albano a lottare per far rispettare Loredana Lecciso. Romina Power è ovunque e sembra più che determinata a riconquistarlo. Ogni intervista, ogni scatto pubblicato parlano della loro storia insieme. La cantante non fa mistero del fatto di essere ancora innamorata di lui. Non solo, afferma anche di essere convinta di essere ricambiata. Per lei il cantante è il suo unico grande amore. Per questo, non va assolutamente d’accordo con la show girl che è subentrata nella sua vita dopo il loro divorzio. Le due si ritrovano a condividere la tenuta di Cellino San Marco, in Puglia, ma secondo fonti certe cercano di non incontrarsi mai.

In risposta alle affermazioni di Romina Power, Albano ha sempre chiarito di essere molto innamorato di Loredana Lecciso e di essere intenzionato a condividere la vecchiaia insieme a lei. Per il cantante, la ex moglie ha scelto la sua strada molto tempo fa e adesso è tardi per tornare sui suoi passi. Ma lei non demorde, e continua la battaglia tramite i social. Uno degli ultimi post pubblicati su Instagram ritrae la famiglia riunita dopo il suo rientro in Italia. “Ho ritrovato questa foto che esprime tutta la gioia dei miei figli e nostra di ritrovarci sul palco a Verona tutti insieme” ha scritto la cantante come didascalia che accompagna lo scatto.

Mentre di solito questo genere di post riceve applausi e complimenti, stavolta sono arrivate anche le critiche. Evidentemente, Albano deve essere stato convincente e il pubblico comincia a rispettare un po’ di più Loredana Lecciso. La show girl, dal suo canto, resta in disparte ed evita di rilasciare molte dichiarazioni in merito, conquistando forse in questo modo il favore di buona fetta dei fan del suo compagno. In molti hanno chiesto a Romina Power di evitare di pubblicare fotografie che potessero urtare la sensibilità della show girl e soprattutto della coppia. Le sue provocazioni, evidentemente, hanno iniziato a infastidire qualcuno.

Come reagirà Romina Power? Continuerà a pubblicare scatti d’amore che la ritraggono insieme ad Albano o si farà da parte? La donna sembra realmente intenzionata a riprenderselo, seppur dovrà metterci anni. Per il momento, dovrà accontentarsi di condividere insieme a lui il palco. I due infatti hanno ripreso a lavorare insieme e hanno in programma un tour in tutte le tappe europee per loro importanti. La cantante approfitterà di questo momento per riconquistare il suo amore perduto? E Loredana Lecciso, come trascorrerà le serate consapevole che il suo uomo si trova in compagnia del suo primo amore? Una soap, questa, destinata a durare nel tempo.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Romina Power colpisce duro Loredana, ma il post fa infuriare i fan. “Ora hai esagerato” Cos’ha pubblicato la Power proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.