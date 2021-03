Romina Power confessione Bomba: “Mi sono drogata e ho girato filmini con altri uomini. Albano sapeva. Ecco che faceva lui”. Fan sotto choc

Romina Power non è sempre stata semplicemente la partner di Albano. Per gli italiani questi due nomi sono complementari, anche se i due hanno divorziato e il cantante di Cellino San Marco ha ormai una nuova vita e una nuova famiglia. E’ importante sapere che ogni donna, prima di incontrare l’amore, ha avuto una vita. E anche se la bella americana ha incontrato il talentuoso tenore in giovanissima età, c’è da dire che aveva alle spalle un passato già pieno e intenso. Non ha perso tempo Romina per divertirsi e fare esperienze che non tutti possono vantare nel proprio curriculum.

Come ha raccontato a Panorama, il suo passato prima di Albano è ricco di scandali. Una vita da se**o, droga e rock’n roll, completamente differente dalla Romina Power che abbiamo sempre conosciuto, moglie e mamma perfetta. Cresciuta in un collegio di suore in Messico, spedita poi in una scuola in Inghilterra, a soli 13 anni la Power ha lasciato gli studi per dedicarsi a lavori più redditizi. Difatti, intraprese una carriera come attrice di film da bollino rosso, filmati erotici di cui finora non eravamo assolutamente a conoscenza. La figlia di Tyrion ammette di aver avuto un passato molto promiscuo.

Non solo il se**o, Romina Power ha fatto uso di droghe in giovanissima età. Non solo quelle più leggere, come la marijuana, ma anche pesanti e allucinogene come l’Lsd. Proprio riguardo a quest’ultima ha raccontato di quando, una volta, ha partecipato a una festa sopra le righe a Villa Medici a Roma all’età di 15 anni: “Eravamo tutti fatti di Lsd. Ricordo che a un certo punto camminavamo in fila sopra il muro torto che separa la casa da Villa Borghese.” Questo è solo uno degli episodi che la ex moglie di Albano ha vissuto e che ha voluto finalmente condividere con i suoi fans.

Non solo feste e droghe, anche sedute spiritiche fatte con illustri personaggi della musica mondiale. Si tratta dei Beatles, con cui Romina Power ha vissuto momenti molto intensi: “Sono stata a casa di Paul McCartney, ai tempi fidanzato con Jane Asher. Abbiamo fumato marijuana con mia sorella Taryn, tredicenne, che non aveva mai provato. E poi, tutti in cerchio ci siamo messi a fare una seduta spiritica”. Tutto questo è terminato quando la giovane ha conosciuto quello che sarebbe presto diventato suo marito, Albano Carrisi, di tutt’altra cultura e struttura.

Romina Power, però, non ha mai nascosto al suo compagno la verità sulle sue esperienze, nonostante il cantante di Cellino San Marco non ne fosse entusiasta: "Non era felice. Anche perché io non nascondevo nulla". Nonostante questo, il loro forte amore l'ha resa una donna più matura e stabile, pronta a diventare anche una buona madre. Da loro sono nati 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Tutto è finito quando la primogenita è scomparsa a New Orleans nel 1994. La coppia non è riuscita a superare la tragedia e si è definitivamente separata. Oggi Albano è felicemente impegnato con Loredana Lecciso.

