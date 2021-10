Romina Power confessione choc: “C’è un altro uomo. Ecco chi è. A 70 anni riscopro l’amore, non volevo morire sola”

Compleanno speciale quello di Romina Power che si trova a festeggiare i suoi 70 anni nello studio di Verissimo. La cantante, ospite nella puntata di domenica 24 ottobre, ha fatto commuovere Silvia Toffanin. “Taryn è stata una sorella fantastica, non potevo chiederne una migliore”, ha detto della sorella scomparsa lo scorso anno a causa della leucemia. “Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande. Non so perché tutti pensano che l’anima gemella dev’essere del sesso opposto. La mia era ed è Taryn e il nostro legame non si spezzerà mai”.

Descrivendola l’ex moglie di Al Bano ha detto che “era speciale, aveva un grande rispetto per le minoranze e per gli animali ed era molto fedele a sé stessa: era incorruttibile”. Stando al racconto di Romina, Taryn avrebbe addirittura rifiutato il mondo del cinema per andare a vivere con un nativo americano, in mezzo alla natura. “Era bella dentro e fuori, è stata una madre esemplare per i suoi quattro figli. L’ho sempre ammirata”.

Taryn non è stato l’unico amore della sua vita. La Power infatti è stata per lungo tempo legata al cantante Albano Carrisi. Dopo di lui tanti corteggiatori, ma mai nulla di serio. “Quando mi sono separata avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori e con qualcuno ho avuto una storia. Uno in particolare, ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca”.

Finita la parentesi passato, la conduttrice di Canale 5 ha chiesto il resoconto del suo presente ottenendo una confessione dalla sua ospite. “Non capisco il senso della chirurgia estetica – Ha spiegato Romina – Un momento ci siamo e il momento dopo potremmo non esserci più. I continui ritocchi non ti migliorano come persona. A cosa serve la pelle liscia alla mia età? A 70 anni non ci sono più misteri, sono così”.

Nella vita di Romina, dopo Al Bano, non è arrivato quindi un altro grande amore ma solo frequentazioni. Lei, però, non smette di cercarlo: «Spero di non finire la mia vita sentimentale da sola», ha detto lo scorso giugno a Oggi è un altro giorno. Svelando anche i requisiti che cerca in un eventuale nuovo compagno: «Non deve essere geloso. Vorrei fosse intelligente come minimo, non è importante la bellezza, che è relativa e soggettiva.

E, cosa importantissima, lo vorrei molto simpatico. Se ora c'è qualcuno che si avvicina alla descrizione? No, proprio per niente!», ha ammesso ridendo. Chissà se per il suo settantesimo compleanno la vita le regalerà quel nuovo amore che attende dal lontano 1999.

