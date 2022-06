romina-power-confessione-choc:-“non-solo-crespi,-ho-tradito-albano-anche-con-lui”.-e’-un-famosissimo

Romina Power ha raccontato di aver ricevuto un bel due di picche da Sean Connery. Lei è conosciuta come cantante italiana, diventata famosa soprattutto grazie all’amore con Albano Carrisi, ma non dobbiamo dimenticare che in realtà è una americana figlia d’arte. Suo padre è stato un grandissimo attore di Hollywood e la giovane ragazza si è vista aprire tutte le porte del mondo dello spettacolo. Pur essendo molto timida e introversa, ha fatto tantissime esperienze e ha conosciuto divi di alto calibro. Così, a ogni intervista viene fuori qualche nuovo particolare interessante.

Ultimamente è stata ospite di Serena Bortone per l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. Il nuovo format Rai ha avuto moltissimo successo e sempre più spesso dedica delle attenzioni alla famiglia Carrisi-Power. Tra gli affetti stabili dello show, infatti, c’è la figlia nata dall’amore tra i due cantanti, Romina, che racconta spesso aneddoti privati sui suoi genitori. Durante quest’ultima puntata speciale, però, non c’è stato il bisogno perché è intervenuta direttamente sua madre. La bella americana ha raccontato in particolare dell’incontro con il bellissimo e compianto Sean Connery.

Abbiamo avuto tutte un idolo adolescenziale. Sulle pareti o nell’armadio per le più discrete, è sempre stato appeso il poster del nostro cantante o attore preferito. Ebbene, quello di Romina Power era proprio Sean Connery. Immaginate la sua felicità quando dopo molto anni la donna lo ha incontrato. All’epoca era già insieme ad Albano, ma si trovava da sola in Spagna. Durante la sua permanenza nella penisola iberica è stata invitata a un evento privato. E qui ha potuto realizzare il suo sogno da bambina. Da Serena Bortone la donna ha confessato di aver baciato più volte l’immagine del suo beniamino.

Se la giovane Romina Power baciava un poster e sognava un incontro, una Romina Power più adulta non ha perso l’occasione di avvicinarsi a lui per presentarsi. Ma le uniche parole ricevute in risposta sono state: “Come sta tua madre?”. Sean Connery non ha mostrato interesse alcuno nei confronti della cantante, ma esclusivamente nei confronti di sua mamma. Successivamente, la donna scoprirà che tra la madre e l’attore c’è stato un flirt. Un sogno di bambina infranto, soprattutto dopo la scoperta che quello stesso sogno era diventato realtà, almeno per un periodo, per il tuo genitore.

“Io impazzivo per Sean Connery quando ero molto giovane, era il mio tipo ideale. Quando ero in collegio baciavo la sua fotografia tutte le sere. Poi sono andata a una festa in Spagna, ed ero da sola, non c’era Albano. Vedo che c’è Sean Connery e dico: ‘Perfetto, finalmente lo conosco’. Appena ci presentano, la prima cosa che mi dice? ‘Come sta tua madre?’. E’ finito tutto lì, perché poi ho scoperto che hanno avuto una storia”. C’è da domandarsi, in caso contrario, se Romina Power avrebbe tradito Albano per una notte di passione con il bell’attore. Come dire di no all’idolo di una vita? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

