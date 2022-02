romina-power-distrugge-loredana:-“albano-mi-ama-ancora,-ecco-che-mi-dice-a-telefono”.-la-lecciso-furiosa-fa-una-scenata

Romina Power ha parlato del suo rapporto con Albano Carrisi e ha ammesso che il loro feeling è uguale a quello di un tempo, “come se non ci fossimo mai lasciati”. La cantante è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda ieri, 7 febbraio, da Silvia Toffanin. Impossibile pensare a una sua intervista senza parlare dell’amore della sua vita, il famosissimo cantante di Cellino San Marco. La storia tra i due è sbocciata in tenera età, davanti le telecamere, quando entrambi stavano cercando di farsi una strada nel mondo dello spettacolo. I due provenivano da mondi completamente diversi.

Lei, figlia d’arte, americana, con un percorso già spianato. Lui, figlio di agricoltori del sud Italia, in cerca di fortuna. Due mondi diversi che si sono incontrati e sono riusciti a trovare il perfetto connubio, facendo sognare insieme a loro tutti gli italiani. Per questo i telespettatori sono ancora legati al loro amore e alla curiosità di capire se esiste o meno la possibilità di un ritorno di fiamma. Ad alimentare le speranze sono sicuramente le varie interviste rilasciate da Romina Power, che ogni volta parla di Albano come di un amore ancora vivo. Proprio come ha fatto ieri a Verissimo.

Silvia Toffanin non ha perso tempo e ha cercato subito di dirottare la conversazione sulla vita sentimentale dell’americana e, in particolare, sul suo rapporto con il suo ex marito. “Le cose con Albano vanno benissimo, non ci vediamo mai” ha spiegato Romina Power con ironia, per poi aggiungere però di sentirlo spesso e di andare molto d’accordo con lui. Non si può dire lo stesso della nuova compagna di Carrisi, Loredana Lecciso. E’ risaputo che le due donne non si sopportano e che la cantante ha sempre rifiutato categoricamente di costruire un’amicizia con la show girl che ha preso il suo posto nella tenuta di Cellino San Marco.

Se Romina Power e Albano Carrisi non condividono più la loro quotidianità, a volte condividono però il palco. E’ lì che ogni cosa torna al suo posto e che l’amore sembra non essere mai andato via. “Quando saliamo sul palco è come se non ci fossimo mai lasciati”, spiega la cantante, lasciando tutti increduli. Parole molto forti che sicuramente potrebbero provocare una reazione in Loredana Lecciso, assente ogni volta che i due si incontrano per lavoro. E chissà che dietro le telecamere, dopo l’esibizione, la storica coppia non si comporti proprio come quando erano felicemente sposati.

Accanto ai ricordi felici, Romina Power ha raccontato anche episodi spiacevoli della sua vita con Albano. E’ stato per lui che ha rinunciato a lavorare a film importantissimi. La donna era molto giovane e per amore e per costruire una famiglia ha rinunciato alla brillante e promettente carriera. Non solo, la gelosia di suo marito era molto forte, al punto di costringerla a bruciare delle lettere ricevute da un ex fidanzato. Insomma, dietro la luce c’è sempre il buio e probabilmente anche per questo, in età matura, la donna ha deciso di vivere un po’ di libertà. Oggi però sembra pronta a ricongiungersi con quello che è stato il suo unico amore.

L’articolo Romina Power distrugge Loredana: “Albano mi ama ancora, ecco che mi dice a telefono”. La Lecciso furiosa fa una scenata proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.