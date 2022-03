Romina Power distrutta e in lacrime commuove i Fan, la frecciata choc a Loredana Lecciso: “Ecco perché sto male”

Romina Power è molto legata al ricordo degli anni passati con Albano e soprattutto con la mamma di lui, la suocera Iolanda Ottino, che ricorda sempre con parole speciali. Il suo pensiero va spesso alla donna, con cui la cantante ha avuto un rapporto bellissimo che porta sempre nel suo cuore. Jolanda è stata come una mamma. La Power in lacrime ha quindi ricordato la suocera su Instagram: “Viva la mamma Iolanda, oggi suo compleanno. Sempre amata, mai dimenticata.” Ha scritto suscitando tanta commozione nei fan.

Romina Power ha raccontato di Iolanda anche in diverse interviste, dove ha ricordato gli anni in cui lei e la donna hanno cresciuto i suoi figli insieme. La coppia di cantanti infatti non si è mai valsa di baby sitter e ha preferito crescere i piccoli Carrisi soltanto con l’aiuto della famiglia di lui. “Mi adorava. Mia suocera aveva un’ingenuità quasi da bambina. Con lei abbiamo cresciuto i quattro figli, io non avevo balie o babysitter, c’era lei insieme ai miei bambini che mi adorava”. Possiamo soltanto immaginare la reazione della cantante quando si è ritrovata coinvolta in questa amorevole famiglia.

Ricordiamo che Romina Power è americana ma soprattutto che è rimasta ben preso orfana di genitori. La ragazza si è ritrovata sola, dall’altro lato del mondo. L’incontro con Albano e l’amore meraviglioso che hanno condivisa l’ha portata in una tipica famiglia del sud Italia. La famiglia Carrisi infatti era composta da contadini, viveva nella semplicità, era sicuramente molto lontana dall’idea di famiglia della giovane, figlia di un divo di Hollywood, Tyrion Power. Insomma, si è ritrovata catapultata in un contesto completamente differente, accolta a braccia aperte da questa matrona del sud.

Romina Power ha anche raccontato un particolare aneddoto riguardante Jolanda Ottino per rendere ancor più chiaro quanto la donna fosse affezionata a lei e alla coppia che formava insieme a suo figlio Al Bano. “Nel 2013 abbiamo fatto questo concerto a Mosca, la prima volta che siamo tornati insieme sul palco dopo la separazione personale, e quando l’ha saputo ha voluto pagarsi da sola il biglietto per arrivare lì. Ha comprato un biglietto per sentirci in prima fila, buttandosi anche verso di me per abbracciarmi. Neanche mia madre l’avrebbe fatto”. Parole che fanno chiaramente capire quanto la donna sperasse in un riavvicinamento.

Amici della coppia raccontano che Iolanda non ha mai davvero accettato la separazione dei due coniugi e ha sperato fino alla fine della sua vita che Romina e Albano potessero recuperare un bel rapporto. Per lei molto religiosa, i due non si sono mai divorziati e sono rimasti per sempre marito e moglie. Almeno in parte questo suo desiderio si è avverato e la coppia ha ripreso a lavorare insieme. Non solo la mamma, anche gran parte del pubblico italiano spera in un ritorno di fiamma. Ma per il momento i due sono separati più che mai dal punto di vista sentimentale. Lui sembra determinato a rimanere accanto la sua attuale compagna, Loredana Lecciso, che deve fare tutti i giorni i conti con la Power e le sue dichiarazioni.

