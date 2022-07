romina-power,-dopo-l’intervento-chirurgico-si-mostra-senza-veli-a-70-anni.-pazzesca

Il look sfoggiato da Romina Power ha fatto scalpore: eleganza e sensualità sono le parole d’ordine. L’outfit sembrava perfetto per una celebrazione importante o un gala. Per una volta, la cantante americana ha deciso di osare e ha mostrato il décolleté praticamente appena velato lasciando tutti a bocca aperta. Ha dimostrato che anche alla sua età, si può ancora essere sexy e belle. Ecco tutti i dettagli.

Romina Power, dopo tantissimi anni, è sempre sulla cresta dell’onda. Il suo nome non è mai finito nel dimenticatoio ed i fan le sono sempre rimasti fedeli. Proprio recentemente in un’intervista ha aperto il suo cuore, raccontando del suo passato e del rapporto con il padre Tyron, fino al dolore per la perdita di sua figlia Ylenia. La sua umanità le ha garantito sempre l’appoggio dell’opinione pubblica. La sua fama poi non ha smesso di crescere grazie al matrimonio con Albano.

Questa volta però Romina ha fatto parlare di sé e non del suo ex matrimonio o dei suoi drammi familiari. È lei la protagonista assoluta questa volta. Ultimamente, il suo profilo instagram è sempre più aggiornato e la Power è sempre più social. Spesso pubblica anche stralci delle sue apparizioni televisive. Proprio ultimamente ha pubblicato una foto che ritrae alla perfezione tutti i suoi punti forti. È una donna che con il passare degli anni non ha mai perso il suo fascino e la sua bellezza.

Nella foto sfoggia un look rosa cipria, con un profondo scollo ed il décolleté in vista. Un manto di strass sul davanti crea un effetto vedo non vedo, conferendole sensualità ma anche tanta eleganza. Non siamo abituati a vederla così. La cantante infatti da anni sfoggia sempre lo stesso tipo di look, con abiti molto morbidi che non lasciano intravedere nulla. Per lo più, ha sempre indossato vestiti in stile caftano, in qualsiasi tipo di colorazione fantasia.

Ecco perché questo scollo così pronunciato ha destato clamore e ha fatto impazzire tutti. Attualmente Romina Power è però in fase di riabilitazione dopo un delicato intervento chirurgico. Sappiamo che in autunno riprenderà il suo tour con Albano in tutto il mondo. Nel mentre, deve riprendersi da un’operazione a cui si è sottoposta di recente, e che aveva già subito nel 2019.

La parte interessata è il ginocchio e la notizia è stata diffusa via social proprio da sua figlia Romina Carrisi. Ma potete stare sereni, non c’è nulla da temere. In attesa della sua convalescenza, noi ci auguriamo di rivederla super carica e pronta a sostenere centinaia di concerti insieme all’ex marito. Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo articolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

