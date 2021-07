Romina Power, emozione indescrivibile: quel dettaglio su Ylenia è clamoroso

Grande emozione per la cantante Romina Power, fa una scoperta meravigliosa e decide di dividerla con tutti i suoi numerosi ammiratori

Romina Power con Al Bano (Instagram)

Una vita piena di alti e bassi quella della splendida Romina Power, celebre ex moglie del cantante pugliese Albano Carrisi, in arte Al Bano.

Un amore, il loro, nato quando lei era ancora giovanissima, alla fine degli anni Sessanta e proseguito per decenni. La coppia ha avuto quattro figli, uno più bello dell’altro: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Dopo anni di successi internazionali, a capodanno del 1993 avviene la disgrazia che cambierà completamente la loro vita. A New Orleans scompare misteriosamente la primogenita, Ylenia.

Inutili tutte le ricerche: la ragazza sembra essersi volatilizzata nel nulla. L’accaduto sconvolge Romina, che non si dà pace e non accetta la morte presunta dell’amata figlia. Il marito, invece, sembra piano piano realizzare l’amara verità.

Il loro rapporto si incrina irrimediabilmente ed entra in una profonda crisi dalla quale non riusciranno più ad uscire. Si separano pochi anni dopo. Nonostante ciò, non smettono di volersi bene e mantengono per quanto possibile un legame d’amicizia, in virtù anche del bene dei figli.

Negli ultimi anni Romina ha inoltre trovato conforto nella religione buddista, della quale è grande sostenitrice e pare aver trovato una tranquillità che le mancava da molto tempo. Due giorni fa una scoperta che le ha fatto sobbalzare il cuore.

Romina fa una gradita scoperta e la condivide subito su Instagram

Deve essere stata un’emozione irrefrenabile quella provata dalla figlia di Tyrone Power nel momento in cui ha ritrovato dei ricordi di famiglia nascosti chissà dove.

Romina ha recuperato delle vecchie foto dei suoi figli e non ha resistito a farle vedere ai suoi follower. Nel post si vede un bambino sorridente con una felpa rossa, Yari e più in alto, a sinistra, c’è la foto di tre ragazzine in posa per l’obiettivo.

Si tratta di una giovanissima Ylenia, bionda e sorridente, la gioia negli occhi, mentre sorride assieme a due sue amichette. Un ricordo agrodolce per la madre, che non smette di sperare in un miracolo.