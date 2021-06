romina-power-fa-una-confessione-che-infastidisce-loredana-lecciso?-il-gossip

Loredana Lecciso infastidita dalle dichiarazioni di Romina Power da Serena Bortone? L’ultimo gossip

Venerdì scorso è andata in onda l’ultima puntata della prima edizione di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. E l’ultima ospite intervistata dalla conduttrice è stata Romina Power, la quale ha parlato della sua vita e dei suoi progetti futuri. Ovviamente quest’ultima ha anche parlato del suo ex marito Al Bano, non facendo mistero che il loro feeling è ancora fortissimo sul palco:

“Io e Al Bano sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene…”

Questa confessione di Romina Power pare abbia indispettito Loredana Lecciso, almeno in base a quanto riportato oggi dal giornalista Ivan Rota sul portale Dagospia.it: “Queste sue dichiarazioni sembra abbiano infastidito molto Loredana Lecciso…” Sarà vero? Chissà, intanto una cosa è certa: non c’è giorno in cui Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power non facciano discutere.

Romina Power è ancora single: “Spero di non finire la mia vita da sola”

Romina Power, come ha riportato oggi Ivan Rota sul portale Dagospia, ha poi fatto un’altra interessante rivelazione da Serena Bortone a Oggi un altro giorno. Difatti Romina Power, la quale ha recentemente ricordato sua sorella Taryn, ha dichiarato in diretta Tv di essere single e di voler presto trovare un uomo perchè non ha la minima intenzione di passare gli ultimi anni della sia vita da sola: “Spero di non finire la vita sola da un punto sentimentale…” E chissà se anche queste parole potrebbero averi irritato Loredana Lecciso, la quale magari potrebbe temere che la rivale possa rifarsi sotto con il suo compagno Al Bano. Ci saranno presto news a tal proposito?

Al Bano e Loredana Lecciso si amano più che mai: smentita la crisi

In questi giorni sono circolate diverse indiscrezioni su una presunta crisi tra Loredana Lecciso e Al Bano. Niente di tutto ciò è però vero. A smentire seccamente tali illazioni ci ha pensato direttamente Al Bano in diverse interviste rilasciate sui giornali: “Le cose tra noi non sono mai andate così bene…”