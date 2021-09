romina-power-furiosa-con-loredana-lecciso?-l’ultimo-retroscena-choc

Loredana Lecciso e Romina Power di nuovo ai ferri corti? Ecco il clamoroso retroscena

Che i rapporti tra Romina Power e Loredana Lecciso non siano mai stati idilliaci non è certo un mistero per nessuno, ma adesso pare che la situazione sia ancora di più precipitata. Cos’è successo? Il settimanale Nuovo ha rivelato che alcune recenti dichiarazioni di Loredana Lecciso pare abbiano fatto andare su tutte le furie Romina Power. Cosa ha detto? La compagna di Al Bano ha rivelato poco tempo fa sul magazine Oggi di aver concesso a troppe persone di mettere becco nella sua storia, aggiungendo che d’ora in poi non lo permetterà più. Parole che pare non siano per nulla piaciute a Romina Power, la quale si sarebbe molto indispettita: “La guerra dei Carrisi adesso si arricchisce di questo nuovo capitolo…”

Romina Power furiosa fa una richiesta ad Al Bano? L’ultima indiscrezione

Il settimanale Nuovo, dopo aver rivelato che Romina Power pare si sia molto arrabbiata con Loredana Lecciso per via di una sua intervista rilasciata al magazine Oggi poco tempo fa, ha anche fatto un’altra rivelazione. Di cosa si tratta? In pratica il magazine diretto da Riccardo Signoretti ha riportato che Romina Power pare abbia chiesto ad Al Bano di tenere a freno la lingua della sua compagna:

“Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…”

Se davvero fosse così la situazione, Al Bano avrà accettato la richiesta di Romina Power, la quale ha difeso la memoria della figlia scomparsa Ylenia Carrisi?

Al Bano si schiera dalla parte di Loredana Lecciso? L’ipotesi

Il magazine Nuovo ha poi fatto notare che gli equilibri nella famiglia di Al Bano pare siano cambiati rispetto a un anno fa. Difatti se prima il cantante non ha mai preso le parti di Romina Power o di Loredana Lecciso, adesso sembra che le cose siano un po’ cambiate: “Oggi appare schierato dalla parte di Loredana Lecciso…” Sarà vero?

L’articolo Romina Power furiosa con Loredana Lecciso? L’ultimo retroscena choc sembra essere il primo su LaNostraTv.