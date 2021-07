Romina Power ha occhi solo per lui | Esplosione d’amore | Foto

Romina Power ha occhi solo per lui – Solonotizie24

Nuovo amore nella vira di Romina Power? L’artista americana nel corso degli anni ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo circa la sua vita sentimentale, in particolar modo dopo il divorzio da Albano Carrisi, non mostrandosi mai in compagnia di un ipotetico compagno ma… nel corso delle ultime ore ecco che arriva una confessione inaspettata fatta dall’artista americana che ha ammesso, così, di avere occhi solo per lui.

Nonostante la costante attenzione che i media hanno riservato sia ad Albano che Romina e alla loro famiglia, dopo l’ufficializzazione della loro separazione la coppia di artisti ha sempre cercato di mantenere così un certo riserbo circa la loro privacy. A oggi, infatti, sappiamo benissimo che Albano è felice ed innamorato insieme a Loredana Lecciso, mentre Romina Power ha sempre sostenuto di essere single.

A far discutere il web oggi, non a caso, troviamo la pubblicazione di un nuovo messaggio d’amore scritto da Romina Power per l’uomo che ha fato battere il suo cuore come non mai.

La vita di Romina Power oggi

Romina Power dopo la fine del matrimonio con Albano Carrisi ha vissuto la sua vita lontano dai riflettori del gossip, anche se i fan non hanno mai smesso di sperare in un loro possibile ritorno di fiamma. L’artista americana, infatti, ha deciso di concentrarsi sulla propria arte, dedicando anche tempo alla scrittura, diventando a sua volta scrittrice curando molto anche la propria comunicazione sui social.

La vita privata di Romina Power, invece, rimane un vero e proprio mistero dato che l’artista americana negli ultimi anni, soprattutto, ha cercato di proteggere la propria privacy lontano dai riflettori… ma il tutto non finisce qui.

Il grande amore di Romina

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino del web in queste ore troviamo una foto che Romina Power ha condiviso nella sua pagina Instagram e che mostra una persona molto importante per la cantante, un uomo che da sempre riesce a farle battere il cuore come nessun altro… stiamo parlando proprio di lui, del figlio Yari Power Carrisi.

Una foto, questa, pubblicata dalla Power per promuovere il nuovo impegno di lavoro del figlio e accompagnata dal seguente messaggio: “ Fiera di mio figlio, Yari, della bella persona che è, e la musica che fa! ”.