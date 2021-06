romina-power-il-giorno-del-dolore-:-l’amaro-sfogo-sui-social

Romina Power giorno del dolore – Solonotizie24

Romina Power nel corso delle ultime ore si è lasciata andare ad un amaro sfogo in un giorno per lei segnato dal grande dolore. Un messaggio che l’artista americana ha voluto condividere con i propri fan e coloro che in questi anni hanno sempre trovato il modo di sostenerla quando la vita l’ha messa a dura prova.

Nel corso degli anni Romina Power ha dovuto imparare ben presto a fare i conti con i grandi dolori che le ha riservato la vita, come l’addio al padre Tyrone Power quando era poco più che una bambina e la scomparsa della figlia Ylenia che non ha mai smesso di cercare in tutto il mondo.

Insieme a lei, a sostenerla a ogni passo anche quando sono venute a mancare mamma Linda (Cristian) e la mamma Yolanda Carrisi, c’è sempre stata la sorella Taryn… compagna di vita e anche di avventure in giro per il mondo quando erano poco più che due ragazze impegnate a muovere i primi passi nel mondo del cinema italiano. Non a caso, è proprio a lei che è rivolto il messaggio di dolore condiviso nel corso delle ultime ore.

Romina Power giorno del dolore – Solonotizie24

Un anno senza Taryn Power

La morte di Taryn Power ancora una volta ha messo a dura prova Romina Power che, a causa anche della pandemia e della chiusura di tutte le nazioni, non ha potuto dire addio come desiderava alla sorella. Un addio arrivato in conference call, con la certezza che il grande amore che le ha unite in vita non le avrebbe separate mai, nonostante tutto e tutti.

Non a caso, l’ex moglie di Albano Carrisi ha voluto salutare la sorella scrivendo un bellissimo messaggio per lei e diretto a coloro che negli anni hanno sempre seguito, ammirato e sostenuto le due donne Power. Nel messaggio condiviso da Romina Power, dunque, era possibile leggere: “Mia sorella, Taryn, ha raggiunto i nostri genitori ieri, alle 9.53, a casa sua, nel Winsconsin, circondata dai suoi quattro figli e dai quattro nipoti, dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la leucemia”. Inoltre: “Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, una nonna eccezionale e una sorella unica e speciale, per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!”.

Romina Power giorno del dolore – Solonotizie24

LEGGI ANCHE -> Amici 2021, quali professori restano e quali vanno via

LEGGI ANCHE -> Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

“Mi manchi”

È questo il messaggio che Romina Power ha scritto come commento ad alcune delle foto più belle condivise nella sua pagina Instagram e che la ritraggono al fianco di Taryn, sempre insieme fin da bambine.

L’artista America, inoltre, aveva già colto l’occasione per ricordare la sorella durante la lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone alla quale ha dichiarato: “Di quando giocavamo a burraco, lei (Taryn Power ndr) faceva uno show ogni volta, faceva delle improvvisazioni e ti faceva morire dal ridere. Ora non è più la stessa cosa giocando a burraco. Dov’è adesso? Sicuramente in un buon posto perché lei aveva un animo buono, ricco di compassione. Era inflessibile nelle sue credenze”.