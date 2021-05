Romina Power il suo grande amore | La dedica emozionante per la cantante | Video

Romina Power – Solonotizie24

L’amore e le sue mille sfaccettature riempie la vita di Romina Power, come dimostrato anche dalla dedica emozionante che le è stata fatta e condivisa dalla stessa cantante nella sua pagina Instagram. Ecco di cosa si tratta.

La vita di Romina Power è sempre stata ricca di grandi emozioni che hanno reso anche la sua arte unica e sui generis, non a caso la stessa ex moglie di Albano Carrisi ha cercato di trasmettere questo suo amore viscerale per la musica e l’arte in sé anche ai figli e alle persone che sono sempre state al suo fianco nel corso degli anni.

Non a caso, ecco che in queste ore a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di un video condiviso da Romina Power nella sua pagina Instagram.

Romina Power – Solonotizie24

Romina Power la nuova vita in Italia

Nel corso degli anni, Romina Power, ha sempre avuto modo di raccontare come non avrebbe mai immaginato di costruire una vita, una famiglia, e tanto altro ancora in Italia. Nazione dove l’arte l’aveva condotta, e dove è rimasta per amore. In un certo qual modo, la Puglia per l’ex di Albano Carrisi ha sempre rappresentato ‘casa’ dato che Cellino San Marco è anche diventata il punto di ritrovo della famiglia dei due artisti… soprattutto oggi dopo l’avvento della Pandemia.

Romina Power, dunque, da qualche tempo a questa parte ha deciso di rimanere in pianta stabile in Italia al fianco dei propri figli e in particolar modo di Yari, insieme al quale trascorre gran parte delle sue giornate.

Romina Power – Solonotizie24

La voce dell’emozione

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, come spiegato all’inizio del nostro articolo, troviamo la pubblicazione di un video condiviso da Romina Power e che ritrae un momento molto importate del tempo condiviso con il figlio Yari Carrisi.

Si tratta, dunque, di un video che mostra l’uomo intende suonare con la chitarra mentre la madre, Romina, cattura il momento in cui il figlio è intento ad esibirsi solo per lei. Un video che sui social è accompagnato dal seguente commento: “Una piccola ripresa di Yari che strimpella”.