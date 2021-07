romina-power-lascia-la-tenuta-di-al-bano:-“clima-pesante”,-la-bomba-di-nuovo

Romina Power lascia la tenuta di Al Bano, fonte svela: “Il clima era pesante”

Una decina di giorni fa Romina Power è stata ospite dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. In quella occasione l’ex moglie di Al Bano ha rivelato di aver affittato un trullo nelle campagne di Ceglie Messapica. Ha scelto proprio questo luogo per rilassarsi e stare a stretto contatto con la natura. Sull’ultimo numero del magazine Nuovo è stato però riportato un clamoroso retroscena legato al motivo che ha portato Romina Power a lasciare la tenuta di Al Bano. Di cosa si tratta? Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha contattato una fonte che ha parlato di un clima pesante a Cellino San Marco per via dei rapporti tesissimi con Loredana Lecciso. Per tale ragione è stata costretta a rifugiarsi in un trullo:

“L’informatrice racconta di un clima pesante, con Loredana Lecciso e Romina Power nervose…Quindi la soluzione più logica era quella di un allentamento volontario di Romina…”

Romina Power lontana da Al Bano, fonte: “Si è sentita di troppo e ha cercato uno spazio tutto per sé”

Sempre questa informatrice segreta che ha raccontato questo interessante retroscena su Loredana Lecciso e Romina Power al magazine Nuovo ha anche fatto un’altra rivelazione. Di cosa si tratta? Pare che Romina Power ad un certo punto si è anche sentita un po’ di troppo nella tenuta di Al Bano, soprattutto per via dei presunti rapporti tesi con Loredana Lecciso. E anche per questo motivo che l’artista, la quale si è esibita con Al Bano a Una voce per Padre Pio, ha deciso di trovarsi un posto tutto suo per stare il più possibile tranquilla: “Doveva trovarsi uno spazio tutto per sé, in modo da non sentirsi di troppo…” La fonte ha anche aggiunto che adesso anche Loredana Lecciso pare essere più serena.

Loredana Lecciso: “Romina Power vive in un trullo? Al Bano non dice bugie”

Il magazine Nuovo ha anche contattato telefonicamente Loredana Lecciso per sapere se sia vero che Romina Power vive al momento in un trullo, come ha rivelato Al Bano (in realtà l’ha rivelato anche Romina stessa dalla Bortone una decina di giorni fa). E quest’ultima ha assolutamente confermato asserendo che il suo compagno non dice certo bugie: “Se l’ha detto Al Bano, è vero: lui non dice mai bugie…”