Romina Power mano nella mano con un famosissimo più giovane di lei di 20 anni. Sorrisi e complicità. Ecco chi è scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

Ogni volta che Romina Power compare accanto a un uomo subito nascono i pettegolezzi. Adesso la bella cantante ha pubblicato uno scatto insieme a un affascinante signore, e i suoi fans hanno subito pensato possa esserci del tenero tra i due. La donna, che oggi ha settant’anni, ha sempre affermato di non essere più interessata ad avere un compagno al suo fianco. L’unico grande amore della sua vita è stato Albano Carrisi. E’ per lui che il suo cuore ha battuto e batterà per sempre, probabilmente. Una storia d’amore struggente che ha da sempre affascinato gli italiani.

Romina Power ha rinunciato al suo matrimonio in favore della sua libertà. Più di una volta ha affermato che stare da sola la riempie e la fa sentire viva. La donna si è avvicinata alla cultura buddhista, ama la natura e gli animali e ha trovato il suo equilibrio. Nel suo mondo, quindi, non c’è spazio per una persona. Forse l’unico che in tarda età potrebbe farle cambiare idea è proprio Albano Carrisi. Dopo la fine del loro matrimonio, il cantante ha scelto di rialzarsi, anche se con fatica, e si è costruito una nuova vita. La sua compagna adesso si chiama Loredana Lecciso e dal loro amore sono nati due figli, Albano Jr e Jasmine.

Da quando Romina Power ha fatto rientro in Italia il loro è diventato uno dei triangoli più chiacchierati del momento. In tanti vorrebbero un ritorno di fiamma tra la coppia di Felicità ma, per il momento, ognuno resta al suo posto. Una speranza? Il fatto che i due l’anno prossimo partiranno per un nuovo tour insieme in giro per l’Europa. Un evento che tutti gli amanti del gossip stanno aspettando con grandi aspettative. Intanto, si sa che gli italiani amano le storie d’amore e non accettano il fatto che la loro beniamina resti da sola a trascorrere la vecchiaia che sta arrivando.

Così, lo scatto che ha visto Romina Power insieme a un uomo affascinante ha subito fatto il giro del web. Lui si chiama Magnus Mac Farlan Barrown, è molto più giovane della cantante (ha 54 anni) ed è molto affascinante. Brizzolato e abbronzato sembra formare una bellissima coppia con la matrona, ancora oggi capace di incantare e conquistare molti cuori. I due negli scatti si prendono per mano e hanno uno sguardo complice. Lui è il fondatore della Mary’s Meals, un ente di beneficenza registrato che istituisce programmi di alimentazione scolastica in alcune delle comunità più povere del mondo, dove la fame e la povertà impediscono ai bambini di ottenere un’istruzione.

E’ stata fondata nel 2002 ed è cresciuta dalla sua prima operazione di alimentazione di 200 bambini in Malawi, a una campagna mondiale, fornendo pasti scolastici gratuiti in centinaia di scuole e nutrendo più di un milione di bambini ogni giorno. Mary’s Meals prende il nome da Maria, la madre di Gesù, dai suoi fondatori, che sono stati ispirati dalla loro fede cattolica, anche se la carità non è un’organizzazione cattolica.

Sappiamo che Romina Power è sempre molto attenta a queste cose e pronta a intervenire in prima persona per fare del bene. Nello scatto compare mentre stringe la mano e si scambia un sorriso d'intesa con il suo fondatore.

